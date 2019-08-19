“Çorum’un suyu temiz”

Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncel, Lemzi Çöplü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Said Toraman, İtfaiye Müdürü Adil Balcı ve Yakup Fındıkçı ve teknik ekiple gerçekleştirdikleri incelemeyle ilgili bilgi veren Başkan Aşgın, “İçme suyumuzun kontrolünü barajlarımızdan musluğa kadar olan evrelerde gerekli analizleri yapıyor ve 7/24 kontrol ediyoruz. Hemşehrilerimize kaliteli, sağlıklı ve güvenle içebilecekleri su temini için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

İTFAİYE MÜDÜRÜ SUYUN ALTINA İNDİ

Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın’ın Yeni Hayat Barajı’na gerçekleştirdiği ziyarette İtfaiye Müdürü Adil Balcı suyun altına inerek incelemeler yaptı. Çorum Belediyesi itfaiyesinde görevli dalgıç Yakup Fındıkçı ile birlikte suyun altına inen İtfaiye Müdürü Adil Balcı, baraj dibinde incelemeler yaptı. Üstten su alma platformunun bulunduğu bölgeden suyun altına giren ve suyun arıtma tesisine gönderildiği hat üzerinde incelemelerde bulunan İtfaiye Müdürü Adil Balcı boru hattında bir takım sıkıntıların meydana geldiğini ancak halk sağlığına etki edecek bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, boru hattının düzeltilmesi için hemen çalışmalara başladıklarını söyledi.

“MİKROBİYOLOJİL BİR SIKINTI YOK”

Belediye Başkanı Aşgın, 24 saat esasına göre çalışmaların yapıldığı Scada Kontrol Merkezi’nde suyun sürekli incelemelerden geçtiğini belirtti. Scada Kontrol Merkezi’nin yanı sıra Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Halk Sağlığı Merkezi Laboratuvarları tarafından da Çorum’a gelen suların sürekli denetim altında olduğunu belirten Belediye Başkanı Aşgın, “Hemşehrilerimizin çeşmesinden akan suyun, içtikleri suyun sağlıklı olması için bizler gereken bütün çalışmaları yapıyoruz. Çorum’un suyunun % 60 gibi büyük bir oranını karşılayan Yenihayat Barajı’nda üstten su alma hattımızda bir takım sıkıntıların olduğunu tespit ettik. Bayram öncesinde yapılan denetimlerde bir sıkıntı olmamasına rağmen bayram içerisinde bazı durumların olduğunu tespit ettik. Bu sıkıntı halk sağlığını etkileyecek bir durum değil. Sadece suyun renklenmesine neden olan bir durum. Yapılan incelemelerde mikrobiyolojik bir sıkıntının olmadığını gördük. Barajlarımızdan gelen su, arıtma tesisimizde işlemden geçtikten sonra Scada Merkezi’mizde de bir takım incelemelerden geçiyor. Bunların ardından da hemşehrilerimizin musluklarına gönderiliyor. Öte yandan Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı ve Laboratuvar ekipleri tarafından da sürekli numuneler alınarak suda incelemeler yapılıyor. Hemşehrilerimizin içi rahat olsun hiç bir problem yok” dedi.

“EKİPLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Çorum Belediyesi ekiplerinin büyük bir özveri ile çalıştığını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Çorum Belediyesi ekiplerinin mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Aşgın, “Hemşehrilerimizin rahat ve huzuru için ekiplerimiz 7 gün 24 saat çalışıyorlar. Ekiplerimiz şehrimize daha kaliteli içme suyu temin etmek için bütün özverileriyle çalışıyorlar. Gece gündüz işinin başında olan, nerede olursa olsun, ne zaman olursa olsun bu şehre en güzel hizmeti verme aşkıyla çalışan bir ekiple beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ben bütün çalışma arkadaşlarıma bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)