Çorum’un sosyal yaşamına katkının değeri biliniyor mu?

Kültür ve sanatın yanısıra ÇORUM HABER’in diğer iki misyonu da, Çorumluların birlik ve dayanışması ile Çorum’da sosyal yaşamın canlandırılmasıdır. Çorum dışında yaşayan Çorumluların bir araya gelmelerine ve giderek vakıf-dernek gibi sivil toplum kuruluşlarının çatısı altında toplanmalarına ÇORUM HABER’in öncülük ettiğini herkes biliyor.

Çorum’un eğlence yaşamına katkı adına da, çok çabalar gösterdik, çok organizasyonlara imza attık. Sosyal yaşamın kamuoyu ile paylaşılmasını; daha doğrusu, yaygın basında “cemiyet haberleri” diye verilen haberlerin olağan hale gelmesini sağladık. Elbette pek çok güçlüğü aşarak, nice eleştirilere göğüs gererek…İnsanların, yemeklerde, düğünlerde fotoğraf çektirmekten kaçındığı Çorum’dan, herkesin fotoğrafının çekilmesini arzu ettiği bugünkü Çorum’a geldik.

Hiç kuşku yok ki, insanlarımız son yıllarda, sosyal yaşam açısından ağır psikolojik baskılarla, sınırlamalarla karşı karşıya kaldılar. Eğlence özgürlükleri, görünür ya da görünmez şekilde kısıtlandı. Kuralsızlığı özgürlük sanma yanlışına, her alanda olduğu gibi bu alanda da sürekli dikkat çekiyoruz, ama başkalarının özgürlük alanını belirleyen sınırları zorlamayacak şekilde, sosyal yaşam özgürlüğünün de bayraktarlığını yapıyoruz.

Üstelik bunu, tam 34 yıldır hiçbir karşılık beklemeden, demokrasi, hukuk, insan hakları, bireyin ya da toplumun temel hak ve özgürlükleri açısından “çağdaşlık ve uygarlık” anlayışımızın bir gereği olarak yapageldik. Yerine göre “haber değeri” kriterine de aldırmadan, “yerel duyarlılıklar” gerekçesine, okurlarımızın anlayışına ve hoşgörüsüne sığındık.

Oysa, dünyanın her yerinde ve ülkemizin çoğu kentlerinde bu tür haberlerin, aslında “haber-reklam” olması gerektiğini bilmiyor değiliz. Hele de, yerel basının resmi-özel ilan ve reklam gelirlerinin giderek azaldığı, giderlerinin ise katlanarak büyüdüğü şu ortamda, “bedelsiz hizmet alma” alışkanlığının insanlarımız tarafından da artık gözden geçirilmesi gerektiğini hatırlatma zamanının geldiğine inanıyoruz.

Son aylarda, yerel basının ayakta durmakta zorlanır hale geldiğini o kadar çok yazdık ki…Bir avuç duyarlı insan, ciddi, düzeyli, yapıcı, objektif, öte yandan cumhuriyet değerlerine bağlı, demokrat, çağdaş, özgürlükçü, ayrıca da Çorum’un sorunlarına tutarlılıkla, samimiyetle sahip çıkan yerel basın organlarını yaşatabilmek için azami özeni ve özveriyi gösteriyor. Şimdi ise, herkesi bu duyarlılığa davet etmemiz artık kaçınılmaz hale geldi.