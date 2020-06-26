“Çorum’un sorunlarına hep birlikte çözüm bulacağız”

Yapılan istişareler sonucu Kurucu İl Başkanlığı görevi ve yetki belgesinin şahsına, Mustafa Özateş, Ali Abbas Boynueğri ve Orhan Veli Yalçın’a da Kurucu İl Heyeti görevi tevdi edildiğini kaydeden Vargeloğlu, “Başta Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan olmak üzere bu istişare halkasında yer alan ve bizlere bu ulvi göreve layık gören herkese şahsım ve heyet arkadaşlarım adına teşekkürlerimi arz ederim” dedi.

Kuvvetler ayrılığı esasına ve hukukun üstünlüğüne dayanan; yargının tarafsız ve bağımsızlığı ile hukuk güvenliğinin en üst düzeyde sağlandığı; katılımcı ve çoğulcu demokrasinin hâkim olduğu; temel insan haklarının ve başta ifade ile basın özgürlüğü olmak üzere tüm özgürlüklerin garanti altına alındığı; şiddet, korku, baskı, ötekileştirme, ayrıştırma ve ayrımcılığın yaşanmadığı; hukuka bağlı, vatandaş odaklı, katılımcı, tarafsız, saydam, hesap verebilir, denetlenebilir, etkili ve verimli bir yönetimin hayata geçirildiği; herkesin insan onuruna yaraşır yaşam ve refah standartlarına ulaştığı; çocukların ve gençlerin geleceğe umutla baktığı, milletin barış ve huzur içinde yaşayacağı, saygın ve güçlü bir Türkiye idealini gerçekleştirmek için yola çıktıklarını söyleyen Vargeloğlu, açıklamasında şunları söyledi:

“Çıktığımız bu yolda kavga için değil, sevgi tohumları ekmek için yürüyeceğiz. Birbirimizi ötekileştirmek için değil, milletçe ve kardeşçe kucaklaşmak için konuşacağız. Siyasi menfaatler uğruna ayrıştıranlardan olmayıp farklılıklarımızı zenginlik addedip birleştirmeye çalışacağız. Politikalarımızı üretme, uygulama ve karar almada şeffaflık, hesap verebilirlik, dürüstlük, çoğulculuk, katılımcılık, kurumsallaşma, her alanda liyakat, istişare ve ortak aklı esas alacağız. Bu süreçte ülkemize DEVA olmak için yaşanılan sorunların tespitlerini yaptık, çözümleri üzerinde çok çalıştık, her geçen gün daha fazla heyecanlandık, inşallah bundan sonra kuruluş sürecimizi tamamlayarak meydanlarda olacağız, hep beraber sorunlarımıza DEVA bulmuş olmanın mutluluğunu yaşayacağız.

Bu şehir için; Sanayicilerimiz, çiftçilerimiz, emekçilerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz, emeklilerimiz, çevremiz ve özellikle de bayanlarımız için; bu şehirde üreten ve bu şehirde tüketen insanımız için laf değil, iş üretmekten yana olacağız. Bizler, sorunlara DEVA olmak için sizin gören gözünüz, işiten kulağınız, hisseden yüreğiniz olarak yanı başınızda duracağız.

Bugünden itibaren Çorum için ortak aklı esas alarak çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız. Bizlerle birlikte yol yürümek, katkı sunmak isteyen tüm arkadaşlarımızı birlikte yürümeye ve memleketimize DEVA olmaya davet ediyoruz. “Ben” değil, “Biz” olacağız. Sorun değil çözüm üreteceğiz. Hep birlikte düşüneceğiz, hep birlikte karar vereceğiz, hep birlikte yürüyeceğiz. Başarıya giden yolda engel tanımayacağız. Tüm Çorumlu hemşehrilerimizi DEVA birlikteliğine davet ediyoruz.” (Haber Merkezi)