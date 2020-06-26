Son Dakika

“Çorum’un sorunlarına hep birlikte çözüm bulacağız”

Eski bakanlardan Ali Babacan’ın liderliğini yaptığı Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) Çorum İl Başkanlığı’na atanan Orhan Vargeloğlu, ilk açıklamasını yaptı.

Güncel 26.06.2020, 19:08
17
“Çorum’un sorunlarına hep birlikte çözüm bulacağız”

Yapılan istişareler sonucu Kurucu İl Başkanlığı görevi ve yetki belgesinin şahsına, Mustafa Özateş, Ali Abbas Boynueğri ve Orhan Veli Yalçın’a da Kurucu İl Heyeti görevi tevdi edildiğini kaydeden Vargeloğlu, “Başta Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan olmak üzere bu istişare halkasında yer alan ve bizlere bu ulvi göreve layık gören herkese şahsım ve heyet arkadaşlarım adına teşekkürlerimi arz ederim” dedi.

Kuvvetler ayrılığı esasına ve hukukun üstünlüğüne dayanan; yargının tarafsız ve bağımsızlığı ile hukuk güvenliğinin en üst düzeyde sağlandığı; katılımcı ve çoğulcu demokrasinin hâkim olduğu; temel insan haklarının ve başta ifade ile basın özgürlüğü olmak üzere tüm özgürlüklerin garanti altına alındığı; şiddet, korku, baskı, ötekileştirme, ayrıştırma ve ayrımcılığın yaşanmadığı; hukuka bağlı, vatandaş odaklı, katılımcı, tarafsız, saydam, hesap verebilir, denetlenebilir, etkili ve verimli bir yönetimin hayata geçirildiği; herkesin insan onuruna yaraşır yaşam ve refah standartlarına ulaştığı; çocukların ve gençlerin geleceğe umutla baktığı, milletin barış ve huzur içinde yaşayacağı, saygın ve güçlü bir Türkiye idealini gerçekleştirmek için yola çıktıklarını söyleyen Vargeloğlu, açıklamasında şunları söyledi:

“Çıktığımız bu yolda kavga için değil, sevgi tohumları ekmek için yürüyeceğiz. Birbirimizi ötekileştirmek için değil, milletçe ve kardeşçe kucaklaşmak için konuşacağız. Siyasi menfaatler uğruna ayrıştıranlardan olmayıp farklılıklarımızı zenginlik addedip birleştirmeye çalışacağız. Politikalarımızı üretme, uygulama ve karar almada şeffaflık, hesap verebilirlik, dürüstlük, çoğulculuk, katılımcılık, kurumsallaşma, her alanda liyakat, istişare ve ortak aklı esas alacağız. Bu süreçte ülkemize DEVA olmak için yaşanılan sorunların tespitlerini yaptık, çözümleri üzerinde çok çalıştık, her geçen gün daha fazla heyecanlandık, inşallah bundan sonra kuruluş sürecimizi tamamlayarak meydanlarda olacağız, hep beraber sorunlarımıza DEVA bulmuş olmanın mutluluğunu yaşayacağız.

Bu şehir için; Sanayicilerimiz, çiftçilerimiz, emekçilerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz, emeklilerimiz, çevremiz ve özellikle de bayanlarımız için; bu şehirde üreten ve bu şehirde tüketen insanımız için laf değil, iş üretmekten yana olacağız. Bizler, sorunlara DEVA olmak için sizin gören gözünüz, işiten kulağınız, hisseden yüreğiniz olarak yanı başınızda duracağız.

Bugünden itibaren Çorum için ortak aklı esas alarak çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız. Bizlerle birlikte yol yürümek, katkı sunmak isteyen tüm arkadaşlarımızı birlikte yürümeye ve memleketimize DEVA olmaya davet ediyoruz. “Ben” değil, “Biz” olacağız. Sorun değil çözüm üreteceğiz. Hep birlikte düşüneceğiz, hep birlikte karar vereceğiz, hep birlikte yürüyeceğiz. Başarıya giden yolda engel tanımayacağız. Tüm Çorumlu hemşehrilerimizi DEVA birlikteliğine davet ediyoruz.” (Haber Merkezi)

#Ali Babacan #Demokrasi ve Atılım Partisi #DEVA #Orhan Vargeloğlu
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
24°
parçalı az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 26 Haziran 2020
İmsak 03:06
Güneş 05:04
Öğle 12:48
İkindi 16:47
Akşam 20:22
Yatsı 22:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 28 59
2. Trabzonspor 28 57
3. Sivasspor 28 53
4. Galatasaray 28 51
5. Beşiktaş 28 47
6. Alanyaspor 28 44
7. Fenerbahçe 28 43
8. Göztepe 28 37
9. Antalyaspor 28 36
10. Gaziantep FK 28 34
11. Kasımpaşa 28 32
12. Gençlerbirliği 28 31
13. Denizlispor 28 31
14. Malatyaspor 28 28
15. Çaykur Rizespor 28 28
16. Konyaspor 28 27
17. Kayserispor 28 25
18. Ankaragücü 28 24
Takımlar O P
1. Hatayspor 29 54
2. Erzurum BB 29 50
3. Adana Demirspor 29 48
4. Altay 29 46
5. Bursaspor 29 46
6. Akhisar Bld.Spor 29 45
7. Fatih Karagümrük 29 44
8. Giresunspor 29 44
9. Ümraniye 29 41
10. Keçiörengücü 29 38
11. Menemen Belediyespor 29 38
12. Balıkesirspor 29 35
13. İstanbulspor 29 34
14. Altınordu 29 32
15. Boluspor 29 26
16. Osmanlıspor 29 24
17. Adanaspor 29 20
18. Eskişehirspor 29 11
Takımlar O P
1. Liverpool 31 86
2. Man City 31 63
3. Leicester City 31 55
4. Chelsea 31 54
5. M. United 31 49
6. Wolverhampton 31 49
7. Tottenham 31 45
8. Sheffield United 31 44
9. Arsenal 31 43
10. Crystal Palace 31 42
11. Burnley 31 42
12. Everton 31 41
13. Newcastle 31 39
14. Southampton 31 37
15. Brighton 31 33
16. Watford 31 28
17. West Ham 31 27
18. Bournemouth 31 27
19. Aston Villa 31 27
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 68
2. Barcelona 31 68
3. Atletico Madrid 31 55
4. Sevilla 31 53
5. Getafe 31 49
6. Villarreal 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Valencia 31 46
9. Granada 31 43
10. Athletic Bilbao 31 42
11. Osasuna 31 38
12. Levante 31 38
13. Real Betis 31 37
14. Deportivo Alaves 31 35
15. Real Valladolid 31 34
16. Celta de Vigo 31 33
17. Eibar 31 32
18. Mallorca 31 26
19. Leganés 31 25
20. Espanyol 31 24

Gelişmelerden Haberdar Olun

@