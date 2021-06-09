“Çorum’un sorunları bitti mi ki oraya buraya çamur atma derdine düştün?”

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’yı esnafın sorunlarıyla, işsizlerin, gençlerin, öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmeye, Çorum’un temel meseleleri üzerinde mücadele etmeye davet eden CHP İl Başkanı Tahtasız, “İçişleri Bakanının “mafyadan aylık 10.000 dolar alan var” dediği siyasetçiyi sen biliyor musun? Bakanın “evlerinde para sayma makinaları var” dediği kişileri biliyor musun?” şeklinde sorular yöneltti.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Tahtasız konuyla ilgili yaptığı yazıyı açıklamada AK Parti İl Başkanı Ahlatcı’ya yönelik şu görüşlere yer verdi: “Sayın AKP Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, gündemi saptırmak için müflis tüccarlık mı yapmaya çalışıyorsun? Çorum’un sorunları bitti, oraya buraya çamur atma derdine mi düştün? Sen git Tosya’da açıklamalarda bulun istersen. Madem istiyorsun biz de birkaç soru soralım mı?

HADİ CEVAP VER: 1-Kırmızı bültenle aranan Öcalan’ı TRT ekranlarına çıkartan kim? 2-Habur’da çadır mahkemesi kurup savcıyı, hakimi PKK’nın ayağına götüren kim? 3-PKK’lıları davul zurna eşliğinde karşılayan kim? 4-Oslo’da PKK ile görüşenler kim? 5-Şivan Perver ile birlikte “Megri Megri” türküsüne düet yapan, eşlik eden kim? 6-PKK mensupları Cizre’de hendekler, tüneller kazarken ‘dokunmayın’ diyen kim? 7-FETÖ’ye ‘ne istediniz de vermedik’ diyen kim? 8- “Siz kim oluyorsunuz da, Öcalan’ı zor duruma düşürüyorsunuz” diyen kim? 9- Kandil’den talimat alan, PKK liderleri ile görüşen, bunlara meydanı açık bırakan ve göz yumanlar kim? 10-“Benim servetim parmağımdaki yüzük. Bir gün zengin olursam bilin ki hırsızlık yapmışımdır” diyen kim? 11- Türkçe Olimpiyatları adı altında Fethullah Gülen cemaatine destek veren kim?

HADİ ANLAT: Sayın Yusuf Ahlatçı güncel biraz soru soralım istersen: 12- İçişleri Bakanının “mafyadan aylık 10.000 dolar alan var” dediği siyasetçiyi sen biliyor musun? 13- İçişleri Bakanının “evlerinde para sayma makinaları var” dediği kişileri biliyor musun? 14- Ruhsar Pekcan kendi itiraf etti. Bakanlığına 3 kat pahalı deterjanı kendi şirketinden almış. Bir şey diyecek misin? 15- 3- 5 maaş alanları, beşli yapıya verilen ihaleleri anlat istersen? 16- Esnaf can derdinde, dertleri için birkaç kelam eder misin? 17- İşsiz ordusuna bir şeyler söyler misin? 18- KYK borçlusu üniversite gençlerine var mı söyleyeceğin bir şeyler? 19- Çiftçiler icrada iken Ziraat Bankası’nın 750 milyon dolar kredisini anlat, var mısın?”

(Haber Merkezi)

