Çorum’un savunma sanayine yönelimi adına önemli bir adım

Kendi teknik kapasitelerine ve faaliyet alanlarına en uygun bir ya da birden fazla branşı seçen sanayiciler, bu sektörlerle ilgili masalara oturup durum değerlendirmesi yaptılar. ASELSAN’ın teknik yetkilileri, Çorum firmalarının yeteneklerini ölçmeye, sanayiciler ise kendi uygunluklarını belirlemeyi çalıştılar. ASELSAN teknik yetkililerinin hazırlayacakları raporlar doğrultusunda görüşmeler devam edecek.

SAHA İstanbul Genel Sekreteri, hemşehrimiz İlhami Keleş, bu başlangıcın yakın gelecekte önemli sonuçlar doğuracağına inandığını belirterek, bu alanda başkaca temasların da olacağını ve Çorum’un savunma sanayiinde rol üstlenmesi için çabalarını sürdüreceklerini söyledi.

Önceki Çorum Belediye Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı Zeki Gül’ün kayınbiraderi olan Emekli Albay Keleş, 29 Haziran 2021 günü manşetten verilen ÇORUM HABER’e özel değerlendirmesinde, SAHA İstanbul’un sonuç odaklı bir kurum olduğunu, Çorum’un savunma sanayi stratejisini oluşturacaklarını söylemişti. (Haber Merkezi)

