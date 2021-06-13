Çorum’un savunma sanayii açılımı için önemli ziyaret 

Edindiğimzi bilgiye göre, Çorum’u ziyaret etmesi beklenen isimler şunlar: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan, Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Soner Erkek, Milli Teknoloji Genel Müdürü, hemşehrimiz Zekeriya Coştu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı, hemşehrimiz Muhsin Dere, MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy, Savunma Sanayi Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı, hemşehrimiz Murat Çizgel, Aselsan Tedarikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz, TAİ Tedarik ve Sanayileşme Müdürü Veli Erdoğan, Roketsan Tedarikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Toros.

Ziyaret programı henüz netleşmemekle birlikte, savunma sanayiinin önemli isimlerinin bu ziyareti, bölgenin sanayi kenti Çorum’un savunma sanayiinde rol üstlenme arzusu nedeniyle, önemli bir fırsatın sunulması anlamına geliyor. (Haber Merkezi)