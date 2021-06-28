“Çorum’un savunma sanayi stratejisini oluşturacağız”

Savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde “yerli ve milli” hedefleri doğrultusunda TÜBİTAK’la proje çalışmaları yaptıklarını anlatan Keleş, “Gaziantep Sanayi Odası, bu konuda çok istekli. Orada 30 firmanın analizi yapıldı, neler yapılabileceğine bakıldı. Ayrıca Gaziantep, ‘model fabrika’yı da kaptı. Aynısı Çorum’a da kurulabilir. Gaziantep’teki çalışmalar, Çorum’da da hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir” dedi.

Başlangıç olarak Çorum’un bir resminin çekileceğini, Çorum’un sanayi değişim stratejisinin belirleneceğini vurgulayan İlhami Keleş, “Elbette yatırım isteğinin ve girişimlerin altını doldurmak önemli. Biz analizler doğrultusunda bir strateji oluşturup yön belirlediğimiz noktada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da desteğini alarak yola çıkıyoruz. Savunma sanayiinde yer alabilecek firmaları sahneye alıyoruz.” ifadesini kullandı.

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz Çorum’la ilgili somut adımlar atacağız. Mesela bir grup sanayiciyi 8 Temmuz’da Aselsan’a götüreceğiz. Roketsan Genel Müdür Yardımcısı Akın Toros, Eylül’de ekibiyle Çorum’a gelip temaslarda bulunacak. Ayrıca, ana yüklenici firmaları gönderip, ikili görüşmeler yapılmasını sağlayacağız. Gaziantep’te sanayicileri eğitiyoruz, bunu Çorum’da da yapabiliriz. Açıkçası, Çorum’a imkân dahilinde olan her şeyi vermeye hazırız.”

(Haber Merkezi)

