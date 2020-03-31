Çorum’un saklı cenneti

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı” kapsamında desteklenen ve Çorum İl Özel İdaresi tarafından sunulan “Budaközü Vadisi'nin Doğa Turizmine Kazandırılması” projesi tamamlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çorum Şube Müdürlüğü’nün ortak olarak yer aldığı proje 755 bin TL’ye mal olurken OKA tarafından 550 bin TL hibe desteği verildi.

Budaközü Vadisi, Hattuşa Antik kentinin hemen yan tarafında bulunurken, “Budaközü Vadisi'nin Doğa Turizmine Kazandırılması Projesi” ile Hattuşa’nın tarihi ve kültürel potansiyelini tamamlayıcı alternatif bir turizm potansiyeli taşıyan Budaközü vadisinde gerekli fiziki düzenlemeler yapılıp yürüyüş rotalarına bir yenisi eklenerek vadinin erişebilirliği kolaylaştırılmış böylelikle ilçe turizminin güçlendirilmesi, bölgeye gelen turistlerin ortalama kalış süreleri ile turizmden elde edilen gelirin artırılması ve doğa turizminin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Yürüyüş güzergâhının yerli ve yabancı turistlere tanıtılması ve cazibesinin artırılması için OKA tarafından 4 mevsim Budaközü Vadisi tanıtım filmi hazırlanıyor. Sonbahar ve kış çekimlerinin yer aldığı tanıtım videosunda doğaseverler Budaközü Vadisi’ne barışın keşfedildiği topraklarda yürümeye davet ediliyor.

(Haber Merkezi)