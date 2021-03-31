Çorum’un sağlık yatırımları görüşüldü

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile pandemi süreci başta olmak üzere Çorum’da devam eden ve yapılması planlanan sağlık yatırımları hakkında istişarede bulunduklarını bildirdi.

Çorum’da yapılacak olan yeni yatırımlar hakkında Bakan Koca ile detaylı bir şekilde görüşme yaptıklarını anlatan Milletvekili Ceylan, Çorum’un sağlık yatırımlarında herhangi bir aksaklığın olmadığını, başta yeni yapılacak hastaneler olmak üzere tüm yatırımlarla ilgili sürecin planlandığı gibi devam ettiğini kaydetti.

Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde yürütülen başarılı çalışmalardan dolayı Bakan Fahrettin Koca nezdinde tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorumlu hemşehrilerinden de belirlenen kurallara uymalarını istedi. (Haber Merkezi)