“Çorum’un öz kurumları bir bir kepenk indiriyor”

Bir zamanlar hava parasıyla bile dükkan bulunamayan Çorum’un gözde alışveriş bölgesi Gazi Caddesi’nde bugün pek çok dükkanın boş kalışını, “ekonominin iyi gitmeyişine ve Çorum’a dışarıdan para girişinin azalması”na bağlayan Yolyapar, “Ne yazık ki, Çorum’un büyümesinin durduğunu üzülerek görüyoruz” diyerek şu görüşleri dile getirdi:

*** “Geçmişte ben, Çorum’da sinema yokken, ‘sineması olmayan yere kent denmez’ diye yazardım. Bugün de ‘AVM’si olmayan yere kent denmiyor’…Kazandığını Çorum’da yatırıma dönüştürerek ekonomimize büyük katkı sağlayan ve tüm hemşehrilerini gururlandıran Ahmet Ahlatcı, AVM yatırımı ile Çorum adına büyük özveride bulundu. Kendisi yapmasa, bir başka kişi veya grup, Çorum’a mutlaka AVM yapacaktı.”

“Caddede dükkanların boş kalmasında AVM’nin elbette bir ölçüde payı vardır, ama bunun kaçınılmazlığını herkesin görmesi gerekir. Asıl sorun ise ekonomik sıkıntının ulaştığı ürkütücü boyuttur. Diğer yandan, Çorum’un pek çok sanayi kuruluşu, büyük şirketler grubu sıkıntıda. Yine Çorum’un öz kuruluşu üç büyük market zinciri kepenk indirdi. Zira, ulusal market zincirlerinin artık her bir köşede dükkanı var. Buralarda bir ya da iki kişi çalışıyor. Binlerce mağaza için alım yapıldığından, yerel marketlerin bunlarla fiyat rekabeti yapma şansları da yok. Onun için, Çorum’un büyümesinin neden durduğuna ve Çorum’a dışarıdan para girişinin neden azaldığına bakmak zorundayız.”

Çorum Belediyesi’nin, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen “Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı”na sponsor oluşu ile ilgili eleştirel bir haber-yorum yayınladıklarının hatırlatılması üzerine de Yolyapar, “Çorum’u barış, kültür, sanat kenti olarak yüceltmenin ve Hitit uygarlığını tanıtmanın bayraktarlığını biz yapıyoruz. Çorum’un tanıtımı konusunda gösterilen her çabayı takdir eder ve ayakta alkışlarız. Ama, devletin yapması gereken işleri Belediye’nin üstlenmesini, sonra da bu yüzden borç batağına saplanmasını doğru bulmadığımız için, bu harcamayı aşırı bonkörlük olarak değerlendirdik” dedi.

Türkiye’nin her yanında stat ve spor salonlarının devlet bütçesinden yenilendiğini, Çorum’da ise bu işi üstlenen Belediye’nin 120 milyon lira gibi bir borcun altına girdiğini, ayrıca, okul, kurs binası gibi devletin yapması gereken işleri yapmasının, Belediye’yi parasız bıraktığını ve asli görevlerini yapmakta zorlanır hale getirdiğini vurgulayan Mehmet Yolyapar, “Hep söylediğimiz gibi, Ankara’da güçlü değiliz. Hak ettiğimiz yatırım ve hizmetleri Ankara’dan koparamıyoruz. Devletin işlerini de yerel yönetimlerimiz kanalıyla yapmaya kalkışınca, iyice güçsüz düşüyoruz.” ifadesini kullandı.

Meltem Danışman Çınar’ın, Mecitözü, Dodurga ve Oğuzlar’a doğalgaz verilmesi ile ilgili sorusunu da yanıtlayan Yolyapar, “Üç ilçemizin daha ‘çağın temiz yakıtı’ doğalgaza kavuşması son derece sevindirici bir gelişme. Çorum ve bölgesinin doğalgaz dağıtımını Çorumlu girişimcilerin alması ne kadar önemliymiş, bunu somut olarak gördük. Bu üç ilçeye doğalgaz verilmesi, Çorumgaz’ın büyük özverisidir. Bunu herkesin bilmesi gerekir. Sayın Ahlatcı’nın dediği gibi, Türkiye’nin gözde turizm merkezleri Bodrum ve Marmaris’te doğalgaz yokken, doğalgaz kullanımının son derece sınırlı kalacağı bu ilçelerimizin doğalgaza kavuşmaları karşısında, ben bir Çorumlu olarak, Çorumgaz Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’ya ve Genel Müdür Kasım Kahraman’a teşekkür borçlu olduğumuzu düşünüyorum.” diye konuştu.

Mehmet Yolyapar, Meltem Danışman Çınar’ın “Barış Pınarı” harekâtını nasıl değerlendirdiğine ilişkin sorusunu da şöyle yanıtladı: “Güney sınırımızda terörist unsurların yuvalanmasına ve emperyalist güdümlü bir devletçik oluşturmasına elbette izin veremeyiz. Bu nedenle milletçe bu harekâtı destekliyoruz ve bütün benliğimizle Mehmetçiğimizin arkasındayız. Ancak, dış politikamızı yeniden bir masaya yatırıp, başta dış politika olmak üzere her alanda kurucu değerlerimize dönmemizin kaçınılmaz hale geldiğini de düşünmekteyiz.”

“Bizim dış politikamızın temelinde, Yüce Atatürk’ün ‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ ilkesi yatar. Ülke bütünlüğümüze, bağımsızlığımıza bir saldırı gelmedikçe, savaşı asla düşünmeyiz. Vatan, millet, bayrak uğruna da gözümüzü kırpmadan ölümü göze alırız. Yine dış politikamızın üç ana unsuru vardır: Emperyalizm gerçeğini aklımızdan çıkarmadan, yani ‘aklımızda’ diye hareket ederek yönümüz Batı’ya doğrudur. Zira, bilim, teknoloji, sanat, demokrasi, hukuk, insan haklarına saygı vb. Batı’dadır. Kuzey komşumuz Rusya ile iyi komşuluk ilişkileri ve karşılıklı çıkara dayalı dostane bir işbirliğimiz vardır. Arap ülkelerine ise, din kardeşliği temelinde güzel duygular besleriz, ama Ortadoğu bataklığına saplanmamak için mümkün olduğunca uzak dururuz. İşte, dış politikamızı bu temeller üzerinde yeniden yerli yerine oturtmamız gerektiğini düşünüyorum.”

Meltem Danışman Çınar, Umut Radyo’daki canlı “Çorum Güncesi” programında, Mehmet Yolyapar’ın “Çorum lobisi” ve “Çorum’un entelektüel çıtası” ile ilgili değerlendirmelerini hatırlatarak, bu konudaki görüşlerini de sordu. Çorum’un, yarım milyona yakın Çorumlu nüfus yaşadığı için Ankara’da tanındığını, ancak siyasi güce sahip olamadığını, hemşehri dayanışması adına ,Vakıf 19 dışında üst düzey etkinliklerin de yapılamadığını belirten Mehmet Yolyapar, şunları söyledi:

“Başkent Ankara’da Çorum’un haklarını alabilecek güce ulaşmamız, ülkemizin ekonomik başkenti İstanbul’da ise tanınmamız ve Çorum’a yatırım çekecek ilişkileri kurmamız gerekiyor. Bunun için güçlü bir ‘Çorum lobisi’ oluşturmamız gerektiğine inanıyorum. Ama, benim hayalini kurduğum lobi, medyatik bir lobi. Çorumlu ve Çorum dostu yazar, çizer, sanatçı ve entelektüellerden oluşan bir lobi. Görüştüğümüz çok önemli insanlar buna hazır olduklarını söylüyorlar. Çorum eğer arkamızda durursa, buna öncülük edebileceğimizi düşünüyorum. Kapadokya, geçmişte de çok önemli bir turizm merkeziydi, ama ‘Asmalı Konak’tan sonra turizm tam anlamıyla patladı. Çorum’u da böyle uzun soluklu, seviyeli bir TV dizisiyle Türkiye’nin gündemine taşıyabileceğimize inanıyorum. Hitit uygarlığı gibi bir hazine, zaten elimizin altında duruyor.”

(Haber Merkezi)