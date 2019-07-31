Çorum’un “otomotiv” hedefinde sapma yok!

Merhum Özal döneminde “Karadeniz Ekonomik İşbirliği” projesi çerçevesinde gündeme gelen “Çorum üretim üssü, Samsun Limanı dünyaya çıkış kapısı” formülünün hayata geçirilmesi, Çorum’un sanayileşmesi yanında, bölgesel kalkınmanın da fitilini ateşleyecek ve ülke ekonomisine yeni ufuklar açacak, önemli katkılar sağlayacak.

Bu temel yaklaşımımız doğrultusunda, Çorum’un mutlaka kendi havalimanına sahip olması gerektiğini, çok yavaş ilerleyen demiryolu projesinin ise hızlandırılmasının zorunlu olduğunu yıllardır yazıyoruz. Girişimci ruhuna, sanayi altyapısına ve yatırım iklimine sahip olan Çorum için, bu gibi desteklerin “doping” etkisi yapacağını ısrarla savunuyoruz.

Geçen yıllarda Volkswagen’in yeni bir fabrika kurma planını öğrendiğimizde, bunu Çorum’a kazandırmak için Çorumluları girişimde bulunmaya çağırmıştık. 2018 yılının sonunda, yatırım için Türkiye ile Bulgaristan arasında tercih yapılmasının söz konusu olduğunu haber aldığımızda ise, bu konudaki kamuoyu oluşturma çabalarımızı daha da yoğunlaştırdık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Volkswagen Ceo’su ile görüşüp Türkiye’nin şansını artırmasında da, Çorum adına yapılan girişimlerin payı oldu. Ülkemizde otomotiv sanayiinin Batı Anadolu’da toplanmış olması nedeniyle, sektörü Anadolu’nun içlerine, kuzey-güney ve doğu-batı akslarının kesişme noktasındaki “dünyanın merkezi” Çorum’a çekme tezimiz bugün de önemini ve geçerliliğini koruyor.

Volkswagen yatırımı için Batı Anadolu’da bazı illerin seçildiği yolundaki bilgilerin kesinleşmiş olmadığının, bu konuda yer yer spekülasyonlara başvurulduğunun da farkındayız. Çorum, bu talebini daha güçlü biçimde gösterebilseydi, belki şansı da daha fazla olabilirdi. Yine de, Sayın Cumhurbaşkanı’nın sempatisini ve Volkswagen’in Türkiye’deki partneri Doğuş Otomotiv’in üst düzey yöneticilerinin “Çorum lehine” tavırlarını bildiğimiz için “umudumuzu muhafaza ediyoruz”.

Kaldı ki, Volkswagen yatırımı Çorum’a kazandırılamasa bile, Çorum’un “otomotiv sanayii” hedefinde sapma olmamalıdır. Çorumlular, “otomotiv sanayii için Çorum’un en uygun yer olduğu” inancını ve umudunu korumayı bilmelidirler. Havalimanı konusunda, bu yıl içinde önemli gelişmelere tanık olacağımızı tahmin ediyoruz. Demiryolu ise, hızlandırılarak, otomotiv yatırımı realize edilinceye kadar önemli ölçüde tamamlanabilir.

Özetle, batı cephesinde yeni bir şey yok. Biz, aynı şeyleri yazmaya devam ediyoruz.