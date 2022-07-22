Çorum’un otobüsüne Ankara’da saldırı oldu

Saldırganlar şoförün kapıları açmaması üzerine keserle aracın lastiklerini patlattılar. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin geldiğini gören şüpheliler olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin yardımıyla lastikleri değiştirilen otobüs yoluna devam etti. Polis kaçan şüphelileri arıyor.

Konuya ilişkin Öz Baysan Bayatlılar A.Ş. firmasından açıklama yapıldı. Firmadan yapılan açıklamaya göre; Bayat-Ankara seferini yapan otobüs, Ankara-Bağlum arasında iki araç tarafından sıkıştırılarak zorla durdurulmak istendi. Kimliği belirsiz şahıslar otobüs içinde seyahat eden bir yolcuyu aşağı indirmek istedi. Ancak yolcu otobüsten inmek istemedi. Bunun üzerine kaptan otobüsün kapılarını açmadı. Şüpheli şahıslar otobüsün lastik ve camlarına zarar verdi.

Firma tarafından yapılan açıklamada saldırının firmaları veya başka firmaları ile ilgisi olmadığı dile getirildi.

(Haber Merkezi)

