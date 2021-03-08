Çorum’un online sipariş platformu

Çorumlu girişimciler tarafından hayata geçirilen Çorum’a Çorumluya “özel online sipariş platformu” Market Sepette (www.marketsepette.com) yeni bir alışveriş deneyimini Çorum’un hizmetine sunuyor. Market Sepette; market, yemek, manav, su gibi perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ile Çorumlu Vatandaşları sanal ortamda buluşturuyor. Tüm ihtiyaçlar, arzu edilen işletmeden, marketteki fiyatına ve herhangi bir ek ücret talep edilmeden dakikalar içinde kapıda teslim ediliyor.

Market Sepette, aralarında Seç Market, Hitit Gıda, Bahçemiz Savaş Gıda ve Kayalar Kuruyemiş gibi birçok işletmeyi bünyesinde barındırıyor ve her geçen gün yeni işletmeleri de sisteme dahil ediyor. Kullanıcı dostu ara yüzü ile kullanıcıların bulunduğu konumlara hizmet veren işletmeler arasından dilediğinden sipariş vermeye imkan tanıyor, ödeme ise kapıda, tercihe göre nakit veya kredi kartı ile yapılabiliyor. Yakında yemek hizmetinin de başlamasıyla, 40’ın üzerinde işletme Çorumlu’nun hizmetine sunulmuş olacak.

(Haber Merkezi)