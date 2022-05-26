CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, İl Başkan Yardımcısı Ümit Er ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz’ün de hazır bulunduğu ziyarette yaşanan sorunlar hakkında Kemal Kılıçdaroğlu bilgilendirildi.

Yakıt, gübre ve diğer giderler nedeniyle üreticinin toprağını ekemez hale geldiğini anlatan İl Genel Meclisi Üyesi Suat Atalay, kentlerden köylere göç olması istenirken, eğitim ve yaşam şartları gibi nedenlere köylerden kente göçün arttığını, köyde yaşayan gençlerin evlenmek istendiğinde ilk koşul olarak şehirde yaşama şartının öne sürüldüğünü anlattı.

Çok sayıda çiftçinin zarar etme korkusu ile tarlasını ekmek dahi istemediğini belirten Atalay, dışa bağımlılığın devam etmesi halinde ülkenin durumunun daha da kötüye gideceğini kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise konuşmasında; yanlış tarım politikaları neticesinde üretim toplumundan tüketim toplumuna doğru bir geçiş olduğunu anlatarak, Cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi topyekûn üretime önem verilmesi halinde ülkenin içerisinde bulunduğu buhrandan kurtulabileceğini bunun da ancak CHP iktidarında başarılabileceğini söyledi.

“ÇORUM’UN MÜTHİŞ BİR TARİHİ VAR”

Ziyarette, Şeker Pancarı mitinginde Çorum’a geldiğini ve o sırada Çorum’da Hititlerden kalma bir baraj bulunduğunu ve su tutmaya devam ettiğini öğrendiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Çorum’un müthiş bir tarihi var. Çorum’da belediye başkanı CHP’li olsaydı Çorum’un Alacahöyük’ünü tüm dünya duyardı. Bu zengin tarihin anlatılması lazım” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

