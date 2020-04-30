Çorum’un Mart ayı ihracatı 80 milyon dolar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de Mart ayında ihracat %17,8 azaldı, ithalat ise %3,1 arttı.

Öte yandan Mart ayında Samsun’da ihracat 60.3 milyon, ithalat 58.1 milyon; Tokat’ta ihracat 2.2 milyon, ithalat 1.2 milyon; Amasya’da ise ihracat 8.2 milyon, ithalat 2.1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,8 azalarak 13 milyar 422 milyon dolar, ithalat %3,1 artarak 18 milyar 813 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Öte yandan Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 1 milyar 915 milyon dolardan 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Mart ayında %89,5 iken, 2020 Mart ayında %71,3'e geriledi. (Haber Merkezi)