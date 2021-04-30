Çorum’un Mart ayı ihracatı 478 milyon dolara yükseldi

Türkiye’de geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,2, ithalat ise yüzde 25,6 oranında arttı. Çorum’un ihracatı ise Mart ayında 478 milyon dolara çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi uyarınca üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,2 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat yüzde 25,6 artarak 23 milyar 637 milyon dolar oldu.

İhracat 2021 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 artarak 49 milyar 986 milyon dolar, ithalat yüzde 9,6 artarak 61 milyar 29 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Mart ayında yüzde 41,6 artarak 12 milyar 698 milyon dolardan, 17 milyar 985 milyon dolara yükseldi.

Mart ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 36,7 artarak 14 milyar 357 milyon dolardan, 19 milyar 627 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mart ayında 1 milyar 643 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi yüzde 39,0 artarak 37 milyar 612 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,6 oldu.

Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre % 14,9 azalarak 5 milyar 469 milyon dolardan, 4 milyar 653 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 yılı Mart ayında yüzde 70,9 iken, 2021 Mart ayında yüzde 80,3'e yükseldi.

ÖZEL BÜLTEN

Türkiye istatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 Mart ayı dış ticaret istatistiklerinden yararlanarak “Samsun, Tokat, Çorum, Amasya illeri Dış Ticaret İstatistikleri Mart 2021” konusunda bir bülten hazırladı. 2021 yılı Mart ayında Samsun’da ihracat 123,9 milyon dolar, Tokat’ta ihracat 3 milyon dolar, Çorum’da ihracat 478,8 milyon dolar ve Amasya’da ihracat ise 11,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2021 yılı Mart ayında Samsun’da ithalat 80,4 milyon dolar, Tokat’ta ithalat 1,5 milyon dolar, Çorum’da ithalat 59,8 milyon dolar, Amasya’da ithalat 5,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

(Haber Merkezi)

