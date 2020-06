Çorum’un markası “tantuni”

Gazi Caddesi Hamoğlu İş Hanı altında (Belediye Karşısı) yer alan Mersin Kral Tantuni düzenlenen törenle hizmete başladı. Kral Dürüm kurucusu Elvan Bahri Ceylan yaptığı açıklamada Çorum’un markası olan Kral Dürüm’un kuruluşu olan Kral Mersin Tantuni olarak tüm Çorumluları işletmelerine davet ettiklerini söyledi.

Kral tantuni kalitesini Çorumlulara kazandırmak amacıyla yola çıktıklarını, mönülerine tavuk ve et ürünleri olarak Tavuk ekmek tantuni, Tavuk lavaş tantuni, Tavuk Max, Yoğurtlu Tavuk Tantuni, Et Ekmek Tantuni, Et Lavaş Tantuni, Et Max, Yoğurlu Et Tantuni ile birlikte 8 çeşit ürünle kaliteden ödün vermeden hizmet verdiklerini söyleyen Ceylan, işletmenin gece 04.00’e kadar açık olduğunu, içecek ve patates cipsi ile birlikte paket siparişlerin Çorum’un her bölgesine azami 35 dakikada ulaştırıldığını kaydetti.

Mersun’un ünlü lezzeti tantuniyi işin ustası ellerden Çorumlunun damak zevkine sunduklarını anlatan Elvan Bahri Ceylan, müşteri memnuniyeti ve güven çizgisinden sapmadan işletmeyi gelece taşımak istediklerini sözlerine ekledi.

