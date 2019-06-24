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Çorum’un lezzetleri Hakkari’de

81 ilin yöresel ürünlerinin yer aldığı Anadolu Kervanı Yöresel Ürünler Fuarı açıldı.

Çorum’un lezzetleri Hakkari’de

81 ilin yöresel ürünlerinin yer aldığı Anadolu Kervanı Yöresel Ürünler Fuarı açıldı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 18:45
Çorum’un lezzetleri Hakkari’de

Vizyon Fuar Organizasyondan Ömer Fatih Ergül, Abdurrahim Yaşar ile Mehmet Gür’ün girişimleriyle Hakkari Cumhuriyet Caddesi İş-Kur Müdürlüğü binası karşısında açılan fuarda Ankara, Bursa, Trabzon, Kayseri, Gaziantep, Aydın, Bitlis, Çorum, Çankırı, Erzurum ve İzmit gibi birçok ilden ürünler sergilendi.

Türkiye’nin 81 ilinde ürünlerin sergilendiği Anadolu Kervanı Yöresel Ürünler Fuarı açılışını Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Vizyon Fuar Organizasyondan Ömer Fatih Ergül, Hakkari’nin illeri gelenlerinden olan Yaşar ailesinden girişimci Abdurrahim Yaşar ile Hakkarili esnaflardan Mehmet Gür birlikte yaptılar.

Hakkari TSO Başkanı Servet Taş, Hakkari’de fuar açan girişimcilere teşekkür ederek, işsizliğin her geçen gün arttığı Hakkari’de birçok kişinin de istihdam edildiği fuarın Hakkari’ye renk kattığını söyledi. Taş, “Bu organizasyonu yapanları canı gönülden kutluyorum. 81 ilin ürünleri ilimizde sergileniyor. Burada güzel bir ortam oluşturmuşlar. Bu tür faaliyetlerin ilimizde yapılması bizleri sevindiriyor. Huzur ve güvenin sağlandığı ilimize tüm girişimci iş insanlarını bekliyoruz. Bakın burada yöresel fuar açıldı. Onlarca gencimiz iş sahibi oldu. 15 gün boyunca burada çalışacaklar. Bu güzel fuarı açan girişimcilere halkımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Hakkarili vatandaşlar ise, kent merkezine ayrı bir renk katan fuarı açanlara teşekkür ederek, burada her ilin ürünlerini almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler.

(İHA)

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