Çorum’un lezzetleri Fox TV’de

Şef Aylin Memik, geçtiğimiz gün de FOX TV’de katıldığı yemek programında leblebi kurabiyesi ve Ramazan menüsü hazırladı. FOX TV’de yayınlanan, sunuculuğunu Memet Özer’in yaptığı “Mutfakta Ramazan” programına katılan Çorumlu Aylin Şef, programda iftar menüsü hazırladı.

(Aliye ÖNCEL)

