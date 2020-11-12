Çorum’un kültürel değerleri turizme kazandırılıyor

Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan TR83 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması amacıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında, Çorum İl Özel İdaresi'nin sunduğu “Evlik ve Koyunbaba Türbeleri ile Yörüklü Caminin Doğa ve Tarih Turizmine Kazandırılması” başlıklı projelerin sözleşme imza töreni 10 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi. İmza törenine Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekteri Recep Çıplak ile OKA Genel Sekreter Vekili İ. Ethem Şahin katıldı.

Projeler ile kültür varlığı olarak tescil edilmiş Çorum’un İskilip ilçesindeki “Evlik” ve Osmancık ilçesindeki “Koyunbaba” Türbeleri ile Sungurlu ilçesinde yer alan “Yörüklü” Cami'nin aslına uygun olarak korunması ve turizme kazandırılması için fizibilite çalışmaları yapılacak. Ayrıca mali ve ekonomik analizlere esas teknik projeler hazırlanacak. Fizibilite raporları ile restorasyon projelerinin tamamlanarak restorasyon uygulaması için gerekli teknik alt yapının oluşturulması planlanıyor.

Çorum ilindeki kültürel ve dini yapılara iyi birer örnek olan bu türbe ve cami yapılarının ziyaretçi sayısının arttırılması ile ilçelerin cazibe merkezi haline getirilmesi amacına hizmet edecek projelerin, turizm gelirlerini artırarak, Çorum'a ekonomik katma değer kazandırması da hedefleniyor.