Çorum’un kültür ve turizme 44 yıl hizmet

Çorum Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İbrahim Yıldız, yaş haddi nedeniyle emekliye ayrıldı.

Kamu hizmeti 46 yıl, Çorum’daki hizmet süresi ise 44 yıl olan İbrahim Yıldız, İl Turizm Müdürü ve 10 yıl süreyle Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak Çorum’un kültür ve sanat hayatına, turizmine son derece etkin ve verimli şekilde katkıda bulundu.

ÇORUM HABER, İbrahim Yıldız’a Çorum’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, emeklilik hayatında esenlik dileklerini sunar.

