Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
kapalı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
98550
ALTIN
380.589
DOLAR
6.8181
STERLİN
8.6002
EURO
7.4772

Çorum’un köylerine 44 milyonluk ödenek

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum’un kırsal altyapısının modernizasyonu için bu yıl 44 milyon 188 bin liralık ödenek tahsis edildiğini açıkladı.

Çorum’un köylerine 44 milyonluk ödenek

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum’un kırsal altyapısının modernizasyonu için bu yıl 44 milyon 188 bin liralık ödenek tahsis edildiğini açıkladı.

14 Nisan 2020 Salı 20:50
Çorum’un köylerine 44 milyonluk ödenek

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından “Çorumumuza hayırlı olsun” başlığı bir paylaşımda bulunan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile Köylerimizin Alt Yapısını Desteklenmesi (KÖYDES) kapsamında 2020 yılı için 44 milyon 188 bin 333 TL ödenek ilimize tahsis edilmiştir.

Bu yaşanan süreçte dahi memleketimize hizmet yağdıran, köylerimizi dahi unutmayan hükümetimizle gurur duyuyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin İnşallah.” açıklamasında bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
107 kişi hayatını kaybetti
107 kişi hayatını kaybetti
TÜBİTAK 34 personel alacak
TÜBİTAK 34 personel alacak
Tavuk eti üretimi Şubat ayında arttı
Tavuk eti üretimi Şubat ayında arttı
AGD’den “1 Milyon Hatim” kampanyası
AGD’den “1 Milyon Hatim” kampanyası
Valilikten minare açıklaması
Valilikten minare açıklaması
“Kriz çığırtkanlarına pirim vermeyin”
“Kriz çığırtkanlarına pirim vermeyin”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim