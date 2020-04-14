Çorum’un köylerine 44 milyonluk ödenek

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından “Çorumumuza hayırlı olsun” başlığı bir paylaşımda bulunan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile Köylerimizin Alt Yapısını Desteklenmesi (KÖYDES) kapsamında 2020 yılı için 44 milyon 188 bin 333 TL ödenek ilimize tahsis edilmiştir.

Bu yaşanan süreçte dahi memleketimize hizmet yağdıran, köylerimizi dahi unutmayan hükümetimizle gurur duyuyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin İnşallah.” açıklamasında bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)