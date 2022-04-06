Son Dakika

“Çorum’un keşfedilmeyi bekleyen nice lezzeti var”

Sabah Gazetesi köşe yazarlarından İdil Çimrin, Çorum'un lezzetlerini köşesine taşıdı. “İftarda Çorum'dayız” başlıklı yazısında Çorum mutfağının birbirinden lezzetli ürünlerinin tarifini veren İdil Çimrin, "Leblebisiyle ünlenmiş ilimiz Çorum, leblebisi kadar keşfedilmeyi bekleyen yemekleri ile de öne çıkıyor.” dedi.

Güncel 06.04.2022, 18:34
33
“Çorum’un keşfedilmeyi bekleyen nice lezzeti var”

İFTARDA ÇORUM’DAYIZ

Leblebisiyle ünlenmiş ilimiz Çorum, leblebisi kadar keşfedilmeyi bekleyen yemekleri ile de öne çıkıyor. Köklü bir tarihi olan ve Hitit uygarlığına başkentlik yapmış olan Çorum topraklarında, tarihin izleri yemek kültürüne de yansımış ve ortaya zengin bir mutfak çıkmıştır. Birçok çeşit yemeği olan Çorum mutfağı, bu köklü tarihin ve bulunduğu coğrafyanın izlerini taşır.

Meşhur Çorum beşlisi olarak adlandırılan ve düğünlerde misafirlere ikram edilen düğün çorbası, yahni, pilav, su böreği ve baklava şehrin en ünlü yemeklerindendir. Bunların yanında İskilip dolması, yırtma aşı, söbelek dolması, madımak, Çorum'un ünlü leblebi tozu ile hazırlanan teltel tatlısı gibi bölgenin kültürünü yansıtan yemekler, Çorum mutfağının sevilen yemeklerindendir.

YAPRAK AŞI

MALZEMELER

Yarım su bardağı Yöremce nohut

Yarım su bardağı yarma

Yarım su bardağı börülce

Yarım su bardağı bakla

Yarım su bardağı yeşil mercimek

TİRİTLİ SUYU İÇİN:

Et suyu

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

Bolca kırmızı pul biber

Karabiber

3 su bardağı su

Tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

YEŞİLLİKLERİ:

3 adet yeşil soğan

6-7 dal taze nane

Biraz maydanoz

Biraz dereotu

SERVİS İÇİN:

Asma yaprağı 25-30 adet

YAPILIŞI: İlk önce nohutu, börülceyi ve baklayı bir gün önceden ıslatalım. Islanmış kuru bakliyatlarımızdan nohut ve börülceyi haşlamaya alalım. Biraz haşlandıktan sonra baklayı da ekleyip haşlamaya devam edelim. En son yeşil mercimek de ilave edip haşlayalım. Sonra suyunu süzelim. Bir başka tencerede tiritli su İçin; tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ile soğanlarımızı kavuralım. Kavurduktan sonra domates salçamızı ve baharatlarımızı koyalım. Et suyumuzu da ekleyelim. Yarım su bardağı yarmamızı da yumuşayana kadar kaynatalım. 3 su bardağı suyu da ilave edip bir taşım kaynatıp altını kapatalım. Altını kapattıktan sonra ince ince kıydığımız yeşillikleri tiritli suya katalım. Tiritli suya en son haşladığımız bakliyatları da koyup bir taşım kaynatalım. Asma yaprağı ile servis edelim.

KARAÇUVAL HELVASI

MALZEMELER

1.5 su bardağı un

250 gr. Vera margarin

1 çay bardağı pekmez

1 çay bardağı su

1 çorba kaşığı Çerezya leblebi

YAPILIŞI: Unu geniş bir tavaya alın. Tahta kaşıkla sürekli karıştırarak kısık ateşte unun rengi değişinceye kadar kavurun. Margarini ekleyip una yedirerek kavurmaya devam edin.

Pekmezle suyu karıştırın. Kavrulmakta olan una azar azar ekleyin. Hızlıca karıştırın. Helva kıvamını alınca ateşten alıp ılımaya bırakın.

Helvadan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp top şeklinde yuvarlayın. Servis tabağına dizip soğumaya bırakın. Üzerine leblebi tozu serpip servis yapın.

YIRTMA AŞI

MALZEMELER

1 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1/2 (yarım) limon suyu

1.5 litre kaynamış su

1 yemek kaşığı salça

Taze asma yaprağı

2 yemek kaşığı yarma

10-12 dal maydanoz

6-7 dal dereotu

Tuz

Pul biber

YAPILIŞI: Öncelikle soğanımızı küçük küçük doğruyor ve sıvı yağda soteliyoruz. Kavrulan soğanımızın üzerine salçayı koyup karıştırıyoruz ve sıcak suyunu ekliyoruz. Elimizle küçük parçalara böldüğümüz ve sonrasında yıkadığımız asma yapraklarımızı ve yarmamızı ekliyoruz. Pişen yemeğimizin üzerine doğranmış dereotunu, maydanozu, çeyrek limon suyunu ve baharatlarını atıyoruz. Birkaç taşım kaynatıp servise sunuyoruz.

NOT: İsteğe bağlı olarak incik etiyle servis edebilirsiniz.

PASTIRMALI MADIMAK

MALZEMELER

1 kilo madımak 1 büyük soğan

3 diş sarımsak

1.5 yemek kaşığı biber salçası

1.5 yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı pirinç

7-8 dilim pastırma

Tuz

Karabiber

Bir miktar Diyar kimyon

YAPILIŞI: Soğan ve sarımsak kavrulduktan sonra doğranmış pastırma eklenir. Salça ilave ettikten sonra kavrulmaya devam edilir. Madımak, tuz, karabiber, kimyon katılıp suyu dökülür. En son pirinç eklenir. Düdüklünün kapağı kapanır. 30-35 dakikada hazır.

SÖBELEK DOLMASI

MALZEMELER

10 adet söbelek mantarı

Yarım su bardağı bulgur

Yarım demet maydanoz

1 çay kaşığı Diyar kimyon

1 büyük domates

2 yeşil biber

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Biber

YAPILIŞI: Mantar 10 dakika kaynatılır. Soğan tereyağında kavrulur. İnce kıyılmış domates ve biberler eklenip biraz daha çevrilir. Salça, bulgur ve kalan malzeme eklenir. Harç mantarlara doldurulur, az su ile ve çok kısık ateşte pişirilir. Sıcak olarak, üzerine tereyağı gezdirilip servis edilir.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
10°
az bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22

Gelişmelerden Haberdar Olun

@