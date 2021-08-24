“Çorum’un kabuk değiştirme zamanı çoktan geldi de geçti”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a çağrıda bulunarak, Çorum’un 14 mahallesinde acil kentsel dönüşüm çalışması yapılmasını istedi.

Geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın “Mahalle Buluşmaları” kapsamında Karakeçili Mahallesi sakinleri ile bir araya geldiğini ve burada Başkan Aşgın’ın Yüzevler’in kentsel dönüşüme ihtiyaç duyduğunu söylediğini hatırlatan Tokgöz, “Sadece Yüzevler değil, Çorum’un dört bir köşesinin kentsel dönüşüme ihtiyacı var” dedi.

Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın Belediye Başkanı adayıyken Çorum’u tümden kucaklayacağını ve her mahalleye eşit hizmet götüreceğini vaat ettiğini vurgulayan Ulaş Tokgöz, Aşgın’dan bu sözünde durmasını istedi.

Başta Çöplü, Gülabibey, Karakeçili, Kale olmak üzere Ulukavak ve Bahçelievler Mahallelerinde de acil kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan alanlar olduğunu kaydeden Tokgöz, ayrıca Yüzevler sakinlerine verilen %20 emsal verme vaadinin diğer mahallelerde de uygulanmasını talep etti.

Çorum’un deprem bölgesinde bulunduğu gerçeğinden hareketle biran önce kentsel dönüşüme ihtiyacı olan yerlerin belirlenmesi gerektiğini dile getiren Ulaş Tokgöz, ayrıca göze nahoş gelen çirkin ve eski yapılarında yenilenerek artık şehrin kabuk değiştirmesinin zamanının geldiğini ifade etti.

CHP’liler olarak Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Tokgöz, Aşgın’ın her mahalleye eşit hizmet götüreceğinden de herhangi bir şüphe duymak istemediklerini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)