“Çorum’un imajını artırmak için el ele gönül gönüle çalışacağız”

24 Temmuz Basın Bayramı’nda yerel ve yaygın basının temsilcilerini yemekte ağırlayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın organize ettiği yemeğe Valilik Basın Müdürü Mehmet Çelik, Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan, İsmail Yağbat ile Alper Zahir, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli, Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği (HGYD) Başkanı Birkan Demirci, Belediye Basın Birimi Sorumlusu Ahmet Yazıcı, gazete, TV, radyo, internet haber gazetesi ve ulusal haber ajansı çalışanları ile Belediye basın birimi çalışanları da katıldı.

Çorum’da yerel basının güçlü ve olabildiğince özgür olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, haber ve bilgilerin günümüz dünyasında bir tuşla dünyanın diğer ucuna ulaştığını dile getirerek, Çorum’un imajının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Başkan Aşgın, “Çorum çok güzel bir şehir. Yerin altında ve üstünde bütün renkleriyle çok güzel. Bütün mahalleleri, farklı düşünceleri ve insanları ile güzel. Bazen yaptığımız haberlerin şehrimizin imajına zarar verdiğini üzülerek görüyoruz. Birilerini sevmediğimiz için yazılıp çizilen haberler Çorum’u olumsuz etkiliyor. Çorum’u basın mensupları da seviyor. Yaptığımız haberin şehrin imajına nasıl katkısı olur diye düşünürsek memnun oluruz. Ama takdir sizin. Eğer böyle yaparsak şehrimizin için güzel katkılar sunarız. Bu konuda hassasiyetinizi biliyor, takdir ediyorum ama daha iyi olması noktasında istirhamım olsun istedim” diye konuştu.

Yerel basına sosyal içerikli aktivite ve projelerde destek vermeye hazır olduklarını vurgulayan Başkan Aşgın, sözlerine şöyle devam etti: “Sosyal projelerde daha fazla katkıda bulunmak isterim. El ele gönül gönüle daha güzel işler yapacağız. Bu arada bugün için 15 Temmuz’u hatırlatmak gerekir. Kötülükten iyiliğe çeviren o geceyi basın oluşturdu. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan halkımızı basın aracılığıyla meydana davet edemeseydi, belki bugün böyle bir toplantı yapıyor olamazdık. 15 Temmuz’da şehit olan gazeteciler ve gazilerimiz var. Vefat eden tüm gazetecilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Sizleri tüm renklerinizle seviyoruz. Bayramınızı tebrik ediyorum. Davetimize icabet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum.”

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Özkaleli ile HGYD Başkanı Demirci de, Basın Bayramı’nda böyle bir etkinlikte gazetecileri buluşturduğu için Başkan Aşgın ve ekibine teşekkür ettiler.

Başkan Aşgın daha sonra gazetecilere günün anısına çiçek hediye ederek, toplu hatıra fotoğrafı çekindi.

(Volkan SINAYUÇ)