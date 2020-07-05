Çorum’un ilk ve tek online süpermarketi

Enerji Mühendisi Mustafa Şimşek ile Almanya’da telekomünikasyon şirketi sahibi olan Abdulkadir Bolat, “Geliyoor” adı altında Çorum’un ilk online süpermarket hizmetini başlattılar.

Önceki gün gazetemizi ziyaret eden Mustafa Şimşek ve Abdulkadir Bolat, 1.5 ay önce faaliyete geçtiklerini ve bin çeşit ürünü kuryeler vasıtasıyla Çorum’un her yanına dağıtmaya başladıklarını söylediler.

Şimşek ve Bolat, gece saat 02’ye kadar hizmet verdiklerini ve siparişi 20 dakika içinde yerine ulaştırdıklarını belirterek, “Kapıda kredi kartıyla veya nakit ödeme alıyoruz. Yaşlılara ve engellilere, acil ihtiyaçlarında derhal yardıma koşuyoruz” diye konuştular.

Çorum’a özgü online süpermarkete, Google Play veya App Store uygulamaları ile ulaşılabiliyor.

(Haber Merkezi)