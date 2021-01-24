Çorum’un ilk otomobil fotoğrafçısı

Görselliğin reklam ve pazarlama dünyasındaki yerinin ne kadar büyük olduğunu hepimiz biliyoruz. Tüketiciler için bir ürünün özellikleri ve sağlayacağı avantajları kadar nasıl göründüğü de önemseniyor. İşte bu nedenle son yıllarda ikinci el araç satışı yapan galericiler de otomobil fotoğrafçılığına ilgi göstermeye başladı. Satışa sunulan ikinci el otomobillerin farklı açılardan fotoğraflanmasının müşterilerin satın alma kararında önemli olduğunun farkına varılması ilimizde de yeni bir sektörün oluşmasına yol açtı.

Çorum’da yıllarda TEDAŞ ve YEDAŞ’ta görev yaptıktan sonra emekli olan Lütfi Tekin, oğlu Alptuğ Tekin ile birlikte ilimizin ilk otomobil fotoğraf stüdyosunu hizmete açtı. Mimar Sinan Mahallesi Ankara yolu 3. Cadde No: 75 adresinde hizmete açılan Auto Studio müşterilerini ağırlamaya başladı.

Auto Studio son olarak Çorum Oto Galericiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fahri Yandık, dernek yöneticileri ile galericileri ağırladı.

Daha çok büyükşehirlerde hizmet veren oto fotoğrafçılığının ilimiz için eksikliğini görerek böyle bir yatırıma imza attıklarını vurgulayan Lütfi Tekin, Çorum Oto Galericiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fahri Yandık ve beraberindeki heyete yaptıkları çalışmaları anlattı.

Tekin; “Auto Studio’da aracınızı tüm detayları öne çıkararak değer kaybına uğramadan ve diğer ilanlardan ön plana çıkması için satış öncesi pasta cila ve detaylı temizlik işlemleri son olarak stüdyo ortamında fotoğraflanarak satışa uygun hale getiriyoruz” dedi.

Çorum'un ilk ve tek araç fotoğraf stüdyosu olduklarını anlatan Tekin stüdyo içinde ayrıca oto iç dış yıkama, film gibi hizmetleri de sunduklarını, drone çekimleri ile işyeri tanıtım filmleri hazırladıklarını, yakın bir zamanda da yeşil perde teknolojisini Çorumlularla buluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)