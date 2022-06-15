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Çorum’un ilk hac kafilesi dualarla yola çıktı

Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle iki yıllık aradan sonra Suudi Arabistan'ın yurt dışından hacı adayı kabul etmesiyle birlikte ilimizden de ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı. 

Güncel 15.06.2022, 19:42
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Çorum’un ilk hac kafilesi dualarla yola çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hac organizasyonu kapsamında iki yıl aradan sonra ilk hac kafilesi, Çorum İl Müftülüğü ve Çorum Belediyesi organizesinde Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yapılan uğurlama programı sonrası dualarla yolcu edildi.

Hacı uğurlama programı öncesi Çorum Otogarını dolduran hacı adayları ve yakınlarına İl Müftülüğü İlahi Korosu tarafından hac ilahileri seslendirildi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan uğurlama programına; Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Müftü Yardımcısı Adem Aygül, müftülük görevlileri, din gönüllüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programında konuşan Müftü Biçer, hac yolculuğunun ülkemizde binde bir kişiye nasip olan bir duygu olduğunu belirtirken yürekleri Allah ve Rasulü’nün sevgisi ile yanıp tutuşan müminler için en büyük özlem olduğunu ancak bu kutlu yolculuğa nasip olanın çıkacağını, bu itibarla da iki yıldır yapılamayan hac yolculuğunun kıymetini bilmek gerektiğini ifade etti.
Hacca gidenlerin dönüşte getirecekleri en güzel hediyenin Hz.Ebubekir’in teslimiyeti, Hz. Ömer’in adaleti, Hz. Osman’ın edebi, Hz.Ali’nin cesareti olduğunu söyleyen Müftü Biçer; “Bununla birlikte diyorum ki üç çeşit hacı vardır: Hacı vardır gider gelir hacı desinler diye, hacı vardır alır gelir alışverişe kendini kaptırır ve hacı vardır olur gelir. Bugün Çorum’dan göndereceğimiz hacı adayı kardeşlerimizin hacı olup gelmesini temenni ediyorum. Bizlerden o mübarek topraklara, Efendimiz (SAV)’e selam götürmenizi istirham ediyor, şimdiden haccınızın mebrur, say’inizin meşkur, zenbinizin mağfur ve ticaretinizin lentebur olmasını diliyor, Salimen gitmenizi ganimen gelmenizi Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum.” şeklinde konuştu. 
Belediye Başkanı Aşgın’ın duygu ve düşüncelerini belirttiği konuşmalarının ardından, kürsüye gelen İl Müftü Yardımcısı Aygül, hacı uğurlama duasını yaparak hacılarının duygularına tercüman oldu.
“Lebbeyk” ve “Allahuekber” nidalarıyla tamamlanan programın ardından Ankara 5. kafilenin 121 hac yolcusu 6 görevlisiyle birlikte, aileleri ve sevdikleriyle vedalaştıktan sonra yola çıktı.


(Volkan SINAYUÇ)
 

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