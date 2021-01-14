Çorum’un ilçelerine yılın ilk “kar”ı düştü

Uzun zamandır beklenen kar yağışı öğleden sonra Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Dağkıyısı Köyü'nün yüksek kesimlerinde görülmeye başlandı. Uzun zamandır kuraklık uyarısı yapılan ve son 95 yılın en kurak sonbahar mevsimini geçiren Çorum'da kar ve yağmur yağışının görülmesi sevindirdi.

Beklenen kar yağışı merkezde görülmese de öğleden sonra Çorum'un bazı ilçelerinde başladı. İskilip, Kargı, Oğuzlar ve Sungurlu ilçelerinin bazı köylerinde kar yağışı yağdı. Bu arada mevsimin ilk karı Çorum merkezin bazı köylerine de düştü.

Çorum’un Kargı ilçesinde de kar yağışı ile birlikte yüksek bölgeler beyaza bürünürken, hava sıcaklığı da bir anda düştü. Özellikle Kargı yaylaları ile birlikte ilçenin yüksek dağ köylerinde kar etkisini göstermeye başladı. Kar yağışının yer yer yaklaşık 10-15 santimetre yüksekliği bulduğu belirtilirken, kar yağışının sevincini yaşayan vatandaşların bol bol fotoğraf çekerek sosyal medya üzerinden paylaşmayı ihmal etmediği gözlendi.

Öte yandan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Meteoroloji’nin uyarısı sonrasında sosyal medya hesabından “Hazırız… Karla mücadele için ekiplerimiz 7/24 görev başında…” paylaşımında bulunurken, kar yağışının bugün il genelinde başlaması bekleniyor.

(Haber Merkezi)