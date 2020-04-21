Çorum’un “il” oluşunun 96. yıldönümünü kutladı

CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Çorum’un il oluşunun 96. Yıldönümü nedeniyle Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a bir kutlama mesajı yolladı.

Osmanlı Devleti’nin kuruluş merkezi olan Bilecik’in Belediye Başkanı Şahin yolladığı mesajda; “Kardeşliğin ve huzurun şehri Çorum’un il oluşunun 96.yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Çorum’un ülkemizin gücüne güç katar hale gelmesinde emeği geçen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları başta olmak üzere, tüm büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Bu güzel ve özel gün vesilesiyle Çorum’a, kuruluş ve kurtuluş şehri Bilecik’ten sevgilerimizi ileterek; Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’a çalışmalarında başarılar diliyorum. Ülkemizin geçtiği bu zorlu günleri hep birlikte atlatacağımıza olan inancımı belirtiyor; Çorumlu vatandaşlarımıza sağlıklı günler temenni ediyorum. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin.” görüşlerine yer verdi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da bu nazik davranışı nedeni ile Bilecik Belediye Başkanı Şahin’e teşekkürlerini ileterek sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda; “Diriliş, kuruluş ve kurtuluş şehri Bilecik’e, Bilecikli kardeşlerimize ve il oluşumuzun 96. yılını tebrik etme nezaketini gösteren Bilecik Belediye Başkanımız Semih Şahin'e barış, kardeşlik ve huzurun şehri Çorum’dan en kalbi teşekkür ve selamlarımızı gönderiyoruz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)