Çorum’un il nüfusu azaldı.. Kentin büyümesi de durdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları’nı açıkladı. Buna göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı.

İl nüfusundaki azalma devam eden Çorum’un ise, kent nüfusunda da kayda değer bir artış olmadığı için “büyümesinin durduğu” anlaşılıyor. Çorum’un il nüfusu 738 kişi azalarak 530.864’ten 530.126’ya düştü. Çorum kentinin nüfusu ise 669 artarak 267.032’den 267.701’e yükseldi.