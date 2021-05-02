Çorum’un ihracatı, ilk üç ayda 1 milyar doları aştı 

Çorum, 2019 yılında 1 milyar 539 milyon dolarlık ihracatıyla, milyar dolar sınırını aşan 19 il arasına girmiş, 2020 yılında ise pandemi koşulları nedeniyle ihracat 909 milyon 439 bin dolarda kalmıştı. 2021’le birlikte Çorum’un ihracatı yeniden zirve yapmaya başladı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, Mart ayında 478 milyon 777 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Çorum, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 8. ili oldu. Çorum, Ocak’ta 344 milyon 543 bin, Şubat’ta 180 milyon 320 bin, Mart’ta ise 478 milyon 777 bin dolarlık ihracatla üç ayda 1 milyar 3 milyon 640 bin dolar rakamına ulaştı.

Çorum’la birlikte OKA Bölgesi’ni oluşturan illerden Samsun’un üç aylık ihracatı 267 milyon 501 bin dolar, Amasya’nın 27 milyon 278 bin dolar, Tokat’ın ise 8 milyon 161 bin dolar. Üç ilin toplamı 302 milyon 946 bin dolar. Dolayısıyla Çorum, bölgesindeki diğer üç ilin toplamını üçe katlamış görünüyor.

Çorum’un bu üç aylık süredeki ithalatı ise 512 milyon 732 bin dolar olarak gerçekleşti.

(Volkan SINAYUÇ)

