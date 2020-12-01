Çorum’un ihracatı 58.9, ithalatı 60,7 milyon dolar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ülkede ihracat 2020 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artarak 17 milyar 329 milyon dolar, ithalat yüzde 8,4 artarak 19 milyar 703 milyon dolar olarak gerçekleşti. Samsun TÜİK Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Samsun’da Ekim ayında ihracat 82,3 milyon dolar, ithalat ise 63,2 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Çorum’da Ekim ayında ihracat 58,9 milyon dolar, ithalat 60,7 milyon dolar; Tokat’ta Ekim ayında ihracat 3,3 milyon dolar, ithalat ise 0,7 milyon dolar ve Amasya’da ise Ekim ayında ihracat 10,4 milyon dolar, ithalat 3,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’de genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 azalarak 135 milyar 617 milyon dolar, ithalat yüzde 2,2 artarak 175 milyar 888 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2020 Ekim ayında yüzde 6,3 artarak 15 milyar 457 milyon dolardan, 16 milyar 428 milyon dolara yükselirken, Ekim ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 16,2 artarak 13 milyar 425 milyon dolardan, 15 milyar 599 milyon dolara yükseldi. Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,4 artarak 1 milyar 766 milyon dolardan, 2 milyar 374 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ekim’de % 90,3 iken, 2020 Ekim’de % 88,0'a geriledi.

(Haber Merkezi)