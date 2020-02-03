Çorum’un ihracatı 2019’da % 107.8 arttı

2019 yılında ithalat bir önceki yıla göre %222,8 artarak 1 milyar 661 milyon 945 bin dolar olarak gerçekleşti. Aralık ayında ise ithalat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre %506,6 artarak 175 milyon 736 bin dolar oldu.

Ülkemizde ihracat 2019 yılında bir önceki yıla göre %2,1 artarak 171 milyar 531 milyon dolar, ithalat ise %9,1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aralık ayında ise, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %6,4 artarak 14 milyar 694 milyon dolar, ithalat %14,9 artarak 19 milyar 19 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT IRAK'A

Çorum ilinde 2019 yılında en fazla ihracat 852,8 milyon dolar ile Irak'a gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 438,1 milyon dolar ile BAE, 19,7 milyon dolar ile Özbekistan izledi.

Ülkemizde 2019 yılında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 15 milyar 435 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 870 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 9 milyar 300 milyon dolar ile İtalya, 8 milyar 999 milyon dolar ile Irak ve 8 milyar 58 milyon dolar ile ABD takip etti. İhracatta ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,7'sini oluşturdu.

EN FAZLA İTHALAT BAE'DEN

2019 yılında en fazla ithalat 1 milyar 301 milyon dolar ile BAE'den gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 210,2 milyon dolar ile Irak ve 69,4 milyon dolar Ukrayna izledi.

Ülkemizde ithalatta ise Rusya ilk sırayı aldı. Rusya'dan yapılan ithalat 2019 yılında 22 milyar 454 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 18 milyar 497 milyon dolar ile Çin, 17 milyar 976 milyon dolar ile Almanya, 11 milyar 186 milyon dolar ile ABD ve 8 milyar 612 milyon dolar ile İtalya izledi. İthalatta ilk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,8'ini oluşturdu.

2019 yılında Çorum ilinden yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 1 milyar 343 milyon dolar değeri ile kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar ait. Bu değeri 74,9 milyon dolar ile kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları, 18,6 milyon dolar ile seramik mamulleri izlemekte.

2019 yılında Çorum ilinden yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 1 milyar 522 milyon dolar değeri ile kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar ait. Bu değeri 46,3 milyon dolar ile sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar idin hazırlanmış kaba yemler, 45,5 milyon dolar ile hububat izlemekte. (Haber Merkezi)