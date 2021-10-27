Çorum’un ihracatı 1.8 milyar doları aştı

Çorum’un 2021 yılının ilk 9 ayında ihracatı 1 milyar 863 milyon 109 bin dolara ulaştı.

Türkiye’de ihracat 2021 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30 artarak 20 milyar 780 milyon dolar, ithalat yüzde 11,9 artarak 23 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,5 azalarak 2 milyar 547 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat ülkede 2021 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,0 artarak 20 milyar 780 milyon dolar, ithalat yüzde 11,9 artarak 23 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,9 artarak 160 milyar 951 milyon dolar, ithalat yüzde 23,7 artarak 193 milyar 301 milyon dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 28,5, ithalat yüzde 25,7 arttı.

Buna göre Çorum’un Eylül ayında ihracatı 82,4 milyon dolar, ithalatı ise 62,3 milyon dolar oldu.

2021 yılının ilk 9 ayında sırasıyla 344 milyon 543 bin, 180 milyon 320 bin, 478 milyon 708 bin, 415 milyon 180 bin, 64 milyon 833 bin, 95 milyon 177 bin, 108 milyon 183 bin, 93 milyon 780 bin ve 82 milyon 385 bin dolarlık ihracat yapan Çorum’un toplam ihracatı 1 milyar 863 milyon 109 bin dolara ulaştı.

2021 yılının ilk 9 ayında sırasıyla 181 milyon 10 bin, 271 milyon 950 bin, 59 milyon 772 bin, 26 milyon 69 bin, 21 milyon 494 bin, 44 milyon 976 bin, 21 milyon 172 bin, 54 milyon 161 bin ve Eylül’de 62 milyon 321 bin dolarlık ithalat yapan Çorum’un toplam ithalatı 742 milyon 926 bin dolara ulaştı.

Bölgede Eylül ayında Samsun'da 165,6 milyon dolar ihracat, 106 milyon dolar ithalat; Tokat’ta ihracat 3,6 milyon dolar, ithalat 1,5 milyon dolar ve Amasya’da ise 13,5 milyon dolar ihracat, 3,3 milyon dolar ithalat yapıldı.

(Volkan SINAYUÇ)

