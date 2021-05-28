Çorum’un ihracatı 1.4 milyar dolar

Geçici dış ticaret verilerine göre Türkiye’de ihracat 2021 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109,2 artarak 18 milyar 786 milyon dolar oldu. Çorum ise 2021 yılı Ocak ayından beri ihracatını sürekli artırarak 4 ay sonunda 1 milyar 418 milyon 791 bin dolara yükseltti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109,2 artarak 18 milyar 786 milyon dolar, ithalat yüzde 61,1 artarak 21 milyar 844 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,1 artarak 68 milyar 739 milyon dolar, ithalat yüzde 19,7 artarak 82 milyar 867 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Nisan ayında yüzde 107,7 artarak 8 milyar 586 milyon dolardan, 17 milyar 830 milyon dolara yükseldi. Nisan’da enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 59,7 artarak 11 milyar 419 milyon dolardan, 18 milyar 235 milyon dolara yükseldi.

Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,2 azalarak 4 milyar 581 milyon dolardan, 3 milyar 58 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Nisan ayında yüzde 66,2 iken, 2021 Nisan ayında yüzde 86,0'a yükseldi.

Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 19,7 azalarak 17 milyar 599 milyon dolardan, 14 milyar 128 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Nisan döneminde yüzde 74,6 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 83,0'a yükseldi.

ÇORUM’A ÖZEL BÜLTEN

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü de 2021 Yılı Nisan Ayı Dış Ticaret istatistiklerinden yararlanarak “Samsun, Tokat, Çorum, Amasya İlleri Dış Ticaret istatistikleri, Nisan 2021” konulu bir basın bülteni hazırladı.

Buna göre 2021 yılı Nisan ayında Samsun'da ihracat 98,3 milyon dolar, Tokat'ta ihracat 2,4 milyon dolar, Çorum'da ihracat 415,2 milyon dolar ve Amasya'da ihracat 12,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Samsun’da ithalat 75,8 milyon dolar, Tokat’ta ithalat 0,7 milyon dolar, Çorum’da ithalat 26,1 milyon dolar ve Amasya’da ithalat ise ithalat 3,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çorum Ocak ayında 344 milyon 543 bin dolar, Şubat’ta 180 milyon 320 bin dolar, Mart’ta 478 milyon 708 bin dolar ve Nisan ayında ise 415 milyon 221 milyon dolar ihracatı ile 4 ay içinde 1 milyar 418 milyon 791 bin dolar ihracat yapmış oldu. Ocak ayında 181 milyon 10 bin, Şubat’ta 271 milyon 950 bin, Mart’ta 59 milyon 772 bin ve Nisan’da ise 26 milyon 69 bin dolarlık ithalat yapan Çorum’un 4 aylık ithalatı ise 538 milyon 802 bin dolar oldu. Çorum Nisan ayı ihracatı ile Türkiye’de 8’nci sırada yer alırken, ithalatı ile de 26.’ncı sırada yer aldı.

(Haber Merkezi)

