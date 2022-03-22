Çorum’un ihracat başarısı Türkiye’yi şaşkına çevirdi!
ATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışma programında, sunucu Kenan İmirzalioğlu, yarışmacı Atakan Parlak’a, 200 bin liralık “2021 TÜİK istatistiklerine göre bu illerden hangisinin toplam ihracatı daha fazladır?” sorusunu yöneltti ve cevap olarak Çorum, Samsun, Eskişehir ve Adana seçeneklerini sundu.
Güncel 22.03.2022, 11:00 22.03.2022, 23:42
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Yarışmacı Parlak, vereceği cevaptan emin olamayınca, 100 bin lira ödülü alarak yarışmadan çekildi. Çorum’un diğer şıklardaki üç büyük şehirden daha fazla ihracat yaptığını öğrenince de şaşkınlığını gizleyemedi ve “Çorum’u dünyanın merkezi olarak biliyordum, demek ki ihracatın da merkeziymiş” dedi.
Çorum’un ihracat başarısı, ekran başındaki izleyiciler tarafından da şaşkınlıkla karşılandı. Çorum, 2021 yılında 2 milyar 636 milyon dolar ihracatıyla Türkiye’de en çok ihracat yapan 15’inci il oldu. Türkiye’de gündem oluşturan bu başarı nedeniyle, ihracatın büyük payına sahip olan Ahlatcı Holding başta olmak üzere, Çorum’un tüm ihracatçılarına şükranlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz.
(Nurdan AKBAŞ)
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