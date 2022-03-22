Çorum’un ihracat başarısı Türkiye’yi şaşkına çevirdi!

Yarışmacı Parlak, vereceği cevaptan emin olamayınca, 100 bin lira ödülü alarak yarışmadan çekildi. Çorum’un diğer şıklardaki üç büyük şehirden daha fazla ihracat yaptığını öğrenince de şaşkınlığını gizleyemedi ve “Çorum’u dünyanın merkezi olarak biliyordum, demek ki ihracatın da merkeziymiş” dedi.

Çorum’un ihracat başarısı, ekran başındaki izleyiciler tarafından da şaşkınlıkla karşılandı. Çorum, 2021 yılında 2 milyar 636 milyon dolar ihracatıyla Türkiye’de en çok ihracat yapan 15’inci il oldu. Türkiye’de gündem oluşturan bu başarı nedeniyle, ihracatın büyük payına sahip olan Ahlatcı Holding başta olmak üzere, Çorum’un tüm ihracatçılarına şükranlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz.

(Nurdan AKBAŞ)