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Çorum’un içmesuyu dünya standartlarında

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum’un içmesuyunu inceledi.

Çorum’un içmesuyu dünya standartlarında

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum’un içmesuyunu inceledi.

19 Mart 2020 Perşembe 22:57
Çorum’un içmesuyu dünya standartlarında

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Başkan Yardımcıları İsmal Yağbat, Lemzi Çöplü, Çorum Belediyesi Labaratuvar ve SCADA Kontrol Merkezi’ni ziyaret etti. Burada yapılan inceleme sonucunda Çorumda içmesuyunun kalitesinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) standartlarında olduğu belirtildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum Milletvekili Erol Kavuncu; “Çorum Belediyemizce; Çorumlu hemşehrilerimize (DSÖ) Dünya Sağlık Örgütü standartlarında, temiz, yeterli, sağlıklı, kaliteli içme suyu sunmak için yaklaşık 17 noktanın, 7/24 düzenli takip ve kontrollerini, son teknoloji dijital ortamda gerçekleştiren Çorum Belediyesi Labaratuvar ve SCADA Kontrol Merkezi’nde incelemede bulunduk. Çorumlu hemşehrilerimize 7/24 fedakarca hizmet eden çalışkanlarımızı tebrik ve teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

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