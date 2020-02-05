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Çorum’un hava kalitesi araştırılıyor

Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması (CityAir) Projesi Kapsamında, Çorum’un hava kalitesine ilişkin emisyon envanteri çalıştayı yapılıyor.

Çorum’un hava kalitesi araştırılıyor

Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması (CityAir) Projesi Kapsamında, Çorum’un hava kalitesine ilişkin emisyon envanteri çalıştayı yapılıyor.

05 Şubat 2020 Çarşamba 21:50
Çorum’un hava kalitesi araştırılıyor

Türkiye’de 31 ilin hava kalitesinin arttırılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen CityAir projesi kapsamında Çorum’dan hava kalitesi yönetiminden sorumlu yetkililerin katıldığı Orta Karadeniz hava kalitesi emisyon envanteri çalıştayı Sinop’ta düzenleniyor.

7 Şubat’a kadar sürecek olan ve Çorum’dan hava kalitesi yönetiminden sorumlu yetkililerin de katıldığı çalıştayda, hava kirliliği ile ilgili belediyeler ve ilgili paydaş kurumların teknik bilgi ve idari kapasitelerinin artırılması sağlanıyor.

Çorum’un hava kalitesine ilişkin mevcut durum ve gelecekteki planlama detaylarının tartışıldığı çalıştayda Çorum’a özgü emisyon envanterinin gelişim aşamaları, temel ilkeler ve amaçlar ile modelleme üzerinde detaylı olarak konuşuluyor. Çalıştayda Çorum hava kalitesi yönetimi, tüm bileşenlerine göre uygulamalı olarak çalışılıyor ve konunun tüm paydaşlarca tartışılması sağlanıyor.

CİTYAİR PROJESİ HAKKINDA

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen CityAir Projesi, Türkiye’de 31 ilin hava kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla yürütülüyor. Proje kapsamında, hava kalitesi yönetimine ilişkin konuların; karar vericiler, belediyeler, çocuklar, kadınlar ve toplumun farklı seviyelerinde anlaşılması ve bu konuda farkındalığın artırılması için çalışmalar yapılıyor. Projede yer alan iller; Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla, Uşak, Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Afyon, Aksaray, Antalya, Burdur, Isparta, Karaman, Kayseri, Konya, Nevşehir ve Niğde.

PROJENİN HEDEFLERİ

Hava kalitesinin anlaşılması, korunması ve gerekli yerlerde iyileştirilmesi için kapasitenin artırılması amacıyla yola çıkılan projede belirtilen 31 ilde temiz hava eylem planının güncellenmesi, ulaşım, sanayi, evsel ısınma ve tarım başta olmak üzere sektörel bazda hava kirliliğiyle mücadelede alınacak önlemlerin belirlenmesi ve emisyon yönetimi yol haritasının hazırlanması hedefleniyor. Hava kalitesinin belirli eğitim ve işbirliği faaliyetleriyle korunması amacıyla 31 şehirdeki nihai faydalanıcı personelin kapasitesini artırmak üzere düzenlenen hava kalitesi çalıştayları ve saha ziyaretleri yerel personelin eğitiminde büyük önem taşıyor. (Haber Merkezi)

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