Çorum’un hastane sorunu ele alınacak

Ankara-Kızılcahamam’da gerçekleştirilen istişare toplantısında Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ile yaptığımız görüşmede eski Devlet Hastanemizin yeniden hizmete açılabilmesi ve mevcut Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizin durumunun yerinde incelemesi için Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Erdemir Çorum’a gelecek. Sayın Bakanımıza gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederiz” dedi.

KÜLLİYE ZİYARET EDİLECEK

Çorum’un talep ve isteklerini hükümetin en üst makamlarına ilettiklerini kaydeden Ahlatcı, “Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay ile yaptığımız görüşmede önümüzdeki günlerde teşkilat olarak külliyede ziyaret edeceğiz ve ayrıca kendisi de Çorum’a gelmek istediğini belirtti. Bizler de kendisini ilimizde ağırlamaktan son derece mutlu olacağımızı ifade ederek ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ettik” ifadelerini kullandı.

Ahlatcı, kampta ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüklerini sözlerine ekledi.

Ahlatcı'nın yaptığı görüşmelerde AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da yer aldı.

(Haber Merkezi)