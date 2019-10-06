Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 10°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
103464
ALTIN
275.576
DOLAR
5.6906
STERLİN
7.0288
EURO
6.2504

Çorum’un hastane sorunu ele alınacak

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir’in eski Devlet Hastanesi'nin yeniden hizmete açılması ve Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni yerinde incelemek üzere Çorum'a geleceğini bildirdi.

Çorum’un hastane sorunu ele alınacak

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir’in eski Devlet Hastanesi'nin yeniden hizmete açılması ve Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni yerinde incelemek üzere Çorum'a geleceğini bildirdi.

06 Ekim 2019 Pazar 22:50
Çorum’un hastane sorunu ele alınacak

Ankara-Kızılcahamam’da gerçekleştirilen istişare toplantısında Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ile yaptığımız görüşmede eski Devlet Hastanemizin yeniden hizmete açılabilmesi ve mevcut Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizin durumunun yerinde incelemesi için Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Erdemir Çorum’a gelecek. Sayın Bakanımıza gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederiz” dedi.

KÜLLİYE ZİYARET EDİLECEK

Çorum’un talep ve isteklerini hükümetin en üst makamlarına ilettiklerini kaydeden Ahlatcı, “Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay ile yaptığımız görüşmede önümüzdeki günlerde teşkilat olarak külliyede ziyaret edeceğiz ve ayrıca kendisi de Çorum’a gelmek istediğini belirtti. Bizler de kendisini ilimizde ağırlamaktan son derece mutlu olacağımızı ifade ederek ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ettik” ifadelerini kullandı.

Ahlatcı, kampta ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüklerini sözlerine ekledi.

Ahlatcı'nın yaptığı görüşmelerde AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da yer aldı.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Salih Gevenci anıldı
Salih Gevenci anıldı
“Çorum Belediyesi toplu ulaşım konusunda ne yapmak istiyor?”
“Çorum Belediyesi toplu ulaşım konusunda ne yapmak istiyor?”
Bahçeşehir’den hayvan duyarlılığı
Bahçeşehir’den hayvan duyarlılığı
MHP’den Vali Çiftçi’ye ziyaret
MHP’den Vali Çiftçi’ye ziyaret
Öztaş ile Vakıf 19’dan Rektör Öztürk’e kutlama
Öztaş ile Vakıf 19’dan Rektör Öztürk’e kutlama
Çorumlu kadın polise hüzünlü veda
Çorumlu kadın polise hüzünlü veda
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim