“Çorum’un haklarını almanın yolu işbirliğimizden geçiyor”

Çorum’un sanayi ve turizm şehri olmanın yanında, aynı zamanda tarım şehri olduğunu, sulama sağlandığı zaman tarımsal üretimin de büyük ölçüde artacağını vurgulayan Milletvekili Kavuncu, “O noktada, ürettiklerimizi dünyaya aktarabilmemiz için lojistik ihtiyacı gündeme geliyor. Havalimanı ve YHT bu açıdan mutlak zorunluluk.” ifadesini kullandı.

Tam bir işbirliği içinde, tüm aktörlerin birlikteliğiyle bu hedeflerin gerçekleştirilebileceğini ifade eden Erol Kavuncu, “Çorum’da işbirliğini sağladıktan sonra bölgesel işbirliğine yöneleceğiz ve Çorum haklarını tescil ettirip birer birer kazanmaya başlayacağız.” diye konuştu.

(Haber Merkezi)