Çorum’un hak ve taleplerinin bayraktarlığı

ÇORUM HABER’in Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, köşe yazısı niteliğindeki yazılarını yıllardır sürmanşetten vererek, bir yandan kamuoyu oluşturmaya, diğer yandan da ülke yöneticilerinin dikkatlerini çekmeye çalışıyor.

Yolyapar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum’a gelişlerinde de “açık mektup” yazarak Çorum’un sesini duyurmaya çalışmıştı. İşte, o yazılardan bazıları ve son bir ay içindeki üç değerlendirmesi.