Çorum’un hak ve taleplerinin bayraktarlığı
Gazeteniz ÇORUM HABER, 36 yıllık yayın hayatı boyunca, Çorum’un sorunlarını, hak ettiği yatırım ve hizmetleri, yayın politikasının temel önceliği yaptı. Demiryolu ve havalimanı gibi ulaşım altyapısının “olmazsa olmaz” yatırımlarını ise sürekli manşetlerine taşıdı.
Güncel 21.02.2021, 18:30
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ÇORUM HABER’in Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, köşe yazısı niteliğindeki yazılarını yıllardır sürmanşetten vererek, bir yandan kamuoyu oluşturmaya, diğer yandan da ülke yöneticilerinin dikkatlerini çekmeye çalışıyor.
Yolyapar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum’a gelişlerinde de “açık mektup” yazarak Çorum’un sesini duyurmaya çalışmıştı. İşte, o yazılardan bazıları ve son bir ay içindeki üç değerlendirmesi.
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