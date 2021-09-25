“Çorum’un hak ettiği yatırım ve hizmetlerin takipçisi olacağız”

Ziyarete, Bölge Koordinatörü Kadriye Esra Aygün, Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Avcı, İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, Kadın Politikaları Başkanı Zehra Benli, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Sadık Burak Aralık, İl Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Orhan Veli Yalçın, Mali İşler Başkanı Mesut Yılmaz, Ortaköy İlçe Başkanı Uğur Can Celep, Gençlik Politikaları Başkanı Cihad Eker ve Hukuk İşleri Başkanı Yunus Emre Özdemir katıldı.

Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın Çorum’un sorunları ve talepleri konusundaki görüşlerini dinleyen DEVA Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar, tüm bu görüşleri Ankara’da değerlendireceklerini belirterek, Çorum’un hak ettiği yatırım ve hizmetleri alamadığı görüşünün yaygın olduğunu, havalimanı, hızlı tren, yeni çevreyolu ve Hitit uygarlığının tanıtımı gibi taleplerin takipçisi olacaklarını söyledi.



(Taner ŞİMŞEK)

