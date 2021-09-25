“Çorum’un hak ettiği yatırım ve hizmetlerin takipçisi olacağız”
Çorum’un sorunlarını, Çorum halkının beklentilerini ve çözüm önerilerini belirlemek amacıyla dün Çorum’a gelen DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar, gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştü.
Ziyarete, Bölge Koordinatörü Kadriye Esra Aygün, Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Avcı, İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, Kadın Politikaları Başkanı Zehra Benli, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Sadık Burak Aralık, İl Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Orhan Veli Yalçın, Mali İşler Başkanı Mesut Yılmaz, Ortaköy İlçe Başkanı Uğur Can Celep, Gençlik Politikaları Başkanı Cihad Eker ve Hukuk İşleri Başkanı Yunus Emre Özdemir katıldı.
Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın Çorum’un sorunları ve talepleri konusundaki görüşlerini dinleyen DEVA Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar, tüm bu görüşleri Ankara’da değerlendireceklerini belirterek, Çorum’un hak ettiği yatırım ve hizmetleri alamadığı görüşünün yaygın olduğunu, havalimanı, hızlı tren, yeni çevreyolu ve Hitit uygarlığının tanıtımı gibi taleplerin takipçisi olacaklarını söyledi.
(Taner ŞİMŞEK)
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|7
|15
|2. Beşiktaş
|7
|14
|3. Trabzonspor
|6
|14
|4. Hatayspor
|6
|13
|5. Fenerbahçe
|6
|13
|6. Konyaspor
|6
|12
|7. Alanyaspor
|6
|12
|8. Karagümrük
|6
|11
|9. Kayserispor
|6
|10
|10. Gaziantep FK
|6
|8
|11. Galatasaray
|6
|8
|12. Sivasspor
|6
|6
|13. Adana Demirspor
|6
|6
|14. Malatyaspor
|6
|6
|15. Göztepe
|6
|5
|16. Kasımpaşa
|6
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|6
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|6
|11
|6. Kocaelispor
|6
|10
|7. Bandırmaspor
|6
|9
|8. Manisa FK
|6
|9
|9. Boluspor
|5
|7
|10. Samsunspor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|16
|2. Atletico Madrid
|6
|14
|3. Real Sociedad
|6
|13
|4. Sevilla
|5
|11
|5. Valencia
|6
|10
|6. Rayo Vallecano
|6
|10
|7. Barcelona
|5
|9
|8. Real Betis
|6
|9
|9. Athletic Bilbao
|6
|9
|10. Osasuna
|6
|8
|11. Mallorca
|6
|8
|12. Villarreal
|5
|7
|13. Espanyol
|6
|6
|14. Cádiz
|6
|6
|15. Elche
|6
|6
|16. Levante
|6
|4
|17. Celta de Vigo
|6
|4
|18. Granada
|6
|3
|19. Getafe
|6
|0
|20. Deportivo Alaves
|5
|0