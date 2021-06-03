Çorum’un gururu Peri Berker de Cumhurbaşkanı’nın kabulünde…

Kabulde, geçen yılın sonlarında Avrupa Ritmik Jimnastik Şampiyonası’nda “3 çember 2 labut aleti” kategorisinde Avrupa Şampiyonu olan Ritmik Jimnastik Milli Takımı sporcularından, Çorumlu Peri Berker de yer aldı.

Bilindiği gibi Peri Berker, Çorum Lisesi’nin efsane öğretmeni merhum İrfan Berker’in torunu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mustafa Berker’in de kızı.

Çorum’un gururu olan Peri Berker, Maya Koleji son sınıf öğrencisi ve 17 yaşında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün cimnastik dalındaki uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil eden gurur kaynağımız sporcularımızı Külliye'de misafir ettik. Gençliğin gücü ve Türkiye sevgisi bir araya gelince, hem onların hem bizim gözlerimizin içi gülüyor. Başarılarınız daim olsun güzel evlatlarım." ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

