Çorum’un gururu oldu
Dizilerin ve yarışma programlarının “sevilen yüzü”, “Dünyanın En Güzel 10 Çocuğu” yarışmasına aday gösterilen 7 yaşındaki Onur Karamanlıoğlu, giderek Çorumlular tarafından daha yakından tanınmaya ve Çorumluları gururlandırmaya başladı.
Güncel 10.08.2020, 19:47
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Çorumlu Sinan Karamanlıoğlu ile Rus kökenli eşi Aylin’in ortanca çocukları olan Onur, babası ile birlikte gazetemizi ziyaret etti. Onur, Cuma akşamı İstanbul’da “sanat ödülü” almış, Cumartesi günü ise bir açılışta, Nilay Dorse, Zeynep Dizdar, Ferdi Atuner gibi ünlülerle birlikte olmuştu.
(Haber Merkezi)
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