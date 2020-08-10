Çorum’un gururu oldu

Çorumlu Sinan Karamanlıoğlu ile Rus kökenli eşi Aylin’in ortanca çocukları olan Onur, babası ile birlikte gazetemizi ziyaret etti. Onur, Cuma akşamı İstanbul’da “sanat ödülü” almış, Cumartesi günü ise bir açılışta, Nilay Dorse, Zeynep Dizdar, Ferdi Atuner gibi ünlülerle birlikte olmuştu.

(Haber Merkezi)