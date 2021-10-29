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Çorum’un gururu Kadri Samsunlu da Uluslararası Konsey’in yönetiminde 

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), İstanbul Havalimanı’nı, 40 milyon yolcu üzeri kategorisinde “Avrupa’nın En İyi Havalimanı” ve “Erişilebilir Havalimanı” ödüllerine layık gördü. 

Güncel 29.10.2021, 01:20
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Çorum’un gururu Kadri Samsunlu da Uluslararası Konsey’in yönetiminde 

Cavid 19 salgınında havacılık sektörünün, negatif etkilenen sektörlerin başında geldiğine dikkat çekilirken, İstanbul Havalimanı’nın kriz sürecini başarıyla yöneterek, ulaşım ve ticaretin optimum seviyede devam etmesini sağlamasıyla takdir topladığı vurgulandı. 

Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin Avrupa (ACI Europe) Bölümü, İsviçre’nin Cenevre şehrinde yıllık genel kurulunu gerçekleştirdi. Avrupa’daki havalimanı işletmecilerinin çatı örgütünün yönetim kurulu üyeliğine üç yıllık süre için Türkiye’den, İstanbul Havalimanı CEO’su, hemşehrimiz Kadri Samsunlu ile TAV Havalimanları’nın İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Kaptan seçildi. 
İstanbul Havalimanı’nın iki ödül aldığı törende konuşan Kadri Samsunlu, ‘Avrupa’nın En İyi Havalimanı’ ve ‘Erişilebilir Havalimanı’ ödüllerini almanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, “Ödüller motivasyonumuzu güçlendirirken, sektöre ilham veren nice çalışmalar hayata geçirmemize katkı sunacak” diye konuştu.
TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Kaptan ise, Konseyin yönetiminde Türkiye’yle birlikte Bağımsız Devletler Topluluğu ve Orta Asya’daki havalimanlarını temsilen yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bunun aynı zamanda Türkiye’nin küresel havacılık endüstrisinde geldiği noktayı da yansıtan önemli bir başarı olduğuna inanıyoruz” dedi. 


(Haber Merkezi)
 

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