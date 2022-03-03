Çorum’un giriş ve çıkışlarına özel levhalar…LEBLEBİ DE KEMER TAKTI

Bölge ve şehir içi trafik ekipleri başta sürücüler olmak üzere yayaları sık sık trafik kurallarına uymaları yönünde çalışmalarını sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir, "Söz konusu insan ise; Trafikte Bir Can Kaybı Bile Fazladır, anlayışıyla" trafik kazalarının en aza indirilebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Güvenli Sistem Yaklaşımı çerçevesinde trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları en aza indirebilmek etkin ve sürekli ve yoğun emniyet kemeri bilgilendirme çalışması ile Trafik Güvenliğinin sağlanmasına katkı sunulması amaçlanmıştır” dedi.

Güvenli trafik algısını en üst seviyeye çıkarmak için Çorum’un giriş ve çıkışlarına emniyet kemeri takılı leblebi logolu bilgilendirme levhaları konulduğunu bildiren Demir, “Bu bağlamda etkin, sürekli, yoğun yapılan denetimlerle trafik güvenliğinin artırılması, kazaların önlenmesi, trafik kaza sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi, sürücülerin ve yolcuların trafik kurallına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılmasını amaçlıyoruz. Yaptığımız çalışmaların sonuç verdiğini görmek de bizleri mutlu ediyor” ifadesini kullandı.

Demir, ölümlü kazalarla ilgili 2011 yılı ile 2021 arasında yapılan istatistikleri de paylaşarak şu bilgileri verdi: “Dijital teknolojiyi en üst seviyede kullanarak yapmış olduğumuz çalışmalar sonucu, 2015 yılında 43 can kaybı yaşanmışken, 2021 yılına kadar düzenli düşüş sağlanmıştır. 2021 yılında bu sayı 22’ye kadar düşmüştür. En başarılı iller arasına bu sayede girmiş bulunmaktayız.”

(Yusuf ÇINAR- Nurdan Akbaş)

