“Çorum’un gelişmesine set çekenleri tarih yazacaktır”

Umut Radyo’daki “Çorum Güncesi” programında, Meltem Danışman Çınar’ın sorusu üzerine, dünyanın savaş gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yolyapar, Türkiye’nin savaşın tarafı olmama yolundaki politikasını doğru bulduğunu da belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dış politikada öylesine vahim hatalar yaptık ki…Ve ekonomide öylesine yanlış politikalarda ısrar ettik ki, dünyanın karşı karşıya kaldığı bu büyük savaş riskine, ekonomik olarak çok güçsüz ve elimiz-kolumuz bağlı yakalandık. Bu ülkenin tapusu olan Lozan’ı ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni bizlere kazandıran Atatürk’ün, Türkiye’yi 2. Dünya Savaşı’nın dışında tutmayı başaran İnönü’nün, monşer diye alay konusu ettiğimiz iyi yetişmiş diplomatlarımızın değerini anlayabilmişsek, yine de kazançlı sayılırız.”

Duayen gazeteci Yolyapar, Meltem Danışman Çınar’ın bir başka sorusu üzerine, Çorum’un kırsaldan göç vermeye devam ettiğini ve il nüfusunun sürekli gerilediğini, ama bu kez kentin nüfusunda da düşüş meydana geldiğini anımsatarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Çorum, dinamizmini kaybederse, küçülmekten ve emekli kentine dönüşmekten kurtulamaz. Nitekim, insanların yaşamaktan mutlu olmadıkları bir yere dönüyor ve iyi eğitimli gençler, fırsat bulduğunda büyük kentlere veya yurt dışına kaçmanın yolunu arıyor. Bunda, hak ettiği altyapı yatırımlarını Çorum’dan esirgeyenlerin ve bunu sessizce kabullenenlerin büyük günahı var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu önceki gün açıklamış; Tokat’a yapılan ikinci havalimanı bitmek üzereymiş. Yıllık yolcu kapasitesi ise 2 milyon imiş.”

“Tokat’a veya Yozgat’a havalimanı yapılıyor diye kıskançlık duyuyor değiliz. Ama, bu bölgenin büyük ticari merkezi Samsun’dur, sanayi merkezi ise Çorum’dur. Çorum’un yarım kalmış havalimanı inşaatı hiç dikkate alınmaz, Çorum’un hakkı yenirse, tepki göstermek de, Çorum’un evlatları solarak bizim tarihe karşı sorumluluğumuzdur. Daha bittiği anda kapısına kilit vurulacak tesislere milyarlar dökün, sıra Çorum’a gelince de, isabetsiz yatırımları örnek göstermeye kalkışın! İşte bu olmaz! Bu konuda dahli olanları, ihmali olanları asla affedemeyiz.”

“Havalimanının h’sini ağzına almaktan korkan kimileri de çıkıyor, çocuk avutuyormuş gibi, kaplumbağa hızıyla ilerleyen demiryolu projesinden bahsediyor. Hiç kimsenin haberi yokken biz Çorum Demiryolu projesinin takipçisi ve destekçisiydik. Hâlâ da öyleyiz. Demiryolundan bahsederek havalimanı talebimizi unutturacaklarını sanıyorlarsa, yanılıyorlar. Tek kişi bile kalsam, ben ömrüm oldukça Çorum’un bu davasının mücadelesini devam ettireceğim.”

Resmi olarak açıklanan enflasyon oranlarının, çarşı-pazardaki fahiş fiyat artışları ile örtüşmediğini, geçim sıkıntısının ve yoksulluğun doruğa çıktığını, büyük pahalılığı küçük indirimlerle telafi etmenin mümkün olmadığını anlatan Mehmet Yolyapar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde Ahmet Ahlatcı’nın da bulunduğunu hatırlatarak altın toplama konusunda başlatılan yeni uygulamayı soran Meltem Danışman Çınar’a şu yanıtı verdi:

“Ahmet Ahlatcı kardeşimiz, altın sektöründe uluslararası bir aktör haline geldi. Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması konusunda da çok önemli projeleri olduğunu biliyoruz. Ahlatcı BAE’ne Sayın Cumhurbaşkanı’ndan önce gitti ve özellikle Dubai merkezli bir takım temaslarına katıldı. Ülkemiz ekonomisine katkı sağlayabilmek için sürekli kafa yoruyor, tüm uluslararası ilişkilerini bu doğrultuda seferber ediyor. Çorum’dan böyle bir insan çıkarmış olmak, hepimiz için gurur vesilesidir.”

Meltem Danışman Çınar, ÇORUM HABER’in 14 Şubat Sevgililer Günü’nü “Toplumsal Sevgi Haftası”na dönüştürmüş olmasının değerini bugünlerde herkesin daha iyi anladığını belirtirken, Yolyapar da, “Bir kadınla bir erkeğin birbirine olan sevgisi, aşkı çok değerlidir, ama biz 14 Şubat’a insan sevgisi bağlamında da anlam kazandırmak istedik. Katılanlar oluyor, ilgisiz kalanlar oluyor…Biz kararlılıkla sürdürüyoruz. Çünkü, toplumsal barışın, sevginin, hoşgörünün önemini çok iyi biliyoruz.” dedi.

Duayen gazeteci Yolyapar, yerel basının durumuna ilişkin değerlendirmesinde de, “Resmi ilan fiyatlarının güncellenmesi, bürokratik engeller yüzünden iki ay gecikti. Ama, şükranla ifade etmeliyim ki, Sayın Cumhurbaşkanı, yeni tarife kendisine ulaşır ulaşmaz imzaladı. Tüm kamu kurumları, yerel yönetimler, mesleki kuruluşlar Cumhurbaşkanı’nın gösterdiği duyarlılığa katılmalı, resmi ilanlarda kesintiden, kısıntıdan kaçınmalı. Zira, devletten aldıklarımızı biz zaten devlete iade ediyoruz. Arada da azımsanamayacak istihdam sağlıyoruz.”

“Resmi ilan gelirleri, ciddi habercilik hizmeti veren, kurumsallaşmış yerel basın organları için elbette yeterli olmaz. Toplumun da, bu işi dürüstçe, namusluca, etkin biçimde yapmaya çalışan kurumlarına sahip çıkması gerekir. Ne var ki, bazıları için şantajcı-tehditçi unsurlar daha kıymetli oluyor; ciddi medya organlarından zarar gelmez, biz bunları susturmalıyız diye düşünülüyor. Aslında böyle yaparak, farkında olmadan kendi kuyularını da kazıyorlar. Toplumsal barışa, huzura büyük zarar verdiklerini ne yazık ki sonradan anlayacaklar, ama çok geç olacak.”

(Haber Merkezi)

