“Çorum’un geleceği için gençler de katkı sunmalı”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın ev sahipliğinde Anitta Otel’de düzenlenen istişare toplantısına siyasi partilerin gençlik kolları başkanları, çeşitli gençlik kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri ve Hitit Üniversitesi’nden gençler katıldı.

Toplantıda süreçle ilgili gençlere bilgi veren Belediye Başkanı Aşgın, 1 milyon 384 bin metrekarelik arazinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için Çorum’da yaşayan her yurttaşın görüşünü almaya gayret göstereceklerini söyledi.

“Gençler bizim geleceğimizse bunun altının doldurulması gerekiyor” diyen Aşgın, Çimento arazisi konusunda samimiyetle herkesin düşüncesini almak istediklerini dile getirdi.

Çimento arazisinin Çorum için önemli olduğunu belirten Aşgın, “Doğu istikametinde büyüyemeyen bir iliz. Batı istikameti ise sanayi nedeniyle tıkanmış vaziyette. Sadece kuzey ve güney akslarında büyüyoruz. Çimento arazisi, topoğrafik olarak yüksek bir bölge. Dolayısıyla havası ve suyu temiz bakir bir alan. 1 milyon 384 bin metrekarelik geniş bir alanla ilgili gençlerin de katkı sunacağına inanıyoruz” dedi.

Aşgın’ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

(Haber Merkezi)

