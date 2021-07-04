Çorum’un geçmişi, bugünü ve geleceği üzerine sohbet

20. Dönem CHP Çorum Milletvekili Ali Haydar Şahin’in, geçtiğimiz Cuma günü, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la birlikte Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyareti sırasında, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ve Belediye Meclisi Üyesi Bilal Selman Özünal’ın da gelmeleri üzerine koyu bir sohbet ortamı oluştu.

Çorum’un geçmişi, bugünü ve geleceği üzerine karşılıklı anekdotlar, görüş ve değerlendirmeler paylaşıldı. (Haber Merkezi)

